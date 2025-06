La cantante estadounidense de 32 años, Miley Cyrus, quien acaba de estrenar su nuevo álbum, Something Beautiful, recientemente reveló que ha recuperado todos los derechos sobre la imagen y la música de Hannah Montana, personaje que interpretó de 2006 a 2011, y que fue un fenómeno internacional con el que la también actriz saltó a la fama.

En una entrevista reciente en el podcast The Ringer de Spotify, la cantante explicó que al finalizar su etapa en Hannah Montana , no podía interpretar las canciones del programa de televisión : “Después de dejar Disney, no me permitieron interpretar ninguna de las canciones de Hannah Montana”. También menciona que esta prohibición le molestó: “Fue triste saber que esas canciones tenían mi voz, mi cara, y no me permitían cantarlas”.

Hannah Montana como un fenómeno global

Este programa de televisión original de Disney Channel, trata de una adolescente con una doble vida, ya que era Miley Stewart, una “niña normal” durante el día, y Hannah Montana, una estrella de pop por la noche.

Es la serie más vista del canal y tiene el récord de episodios más vistos, alcanzando audiencias de 10.7 milliones de espectadores , hito histórico para una serie de televisión original de Disney Channel. Asimismo, fue nominada en cuatro ocasiones a los premios Emmy, y dos a los BAFTA, marcando un antes y un después en la historia de la compañía.

El éxito mundial del programa impulsó la carrera de Miley Cyrus, al mismo tiempo que se estableció un control sobre su imagen y producción musical. Por ello, al Disney tener los derechos tanto de los temas musicales como de la imagen del personaje, la artista no podía interpretar las canciones pese haber sido grabadas con su voz.

Miley Cyrus recupera los derechos de Hannah Montana

Fue en 2024 cuando Disney incluyó a Miley Cyrus en su galería de Disney Legend, junto a otras figuras históricas. "Después de ser incluida como Leyenda Disney, me dieron permiso para interpretar esas canciones en el futuro , lo cual es genial”, mencionó en el podcast.

Cyrus tenía sólo 13 años cuando comenzó a rodar la serie en 2006, y 18 al terminar el programa en 2011, por lo que al salir de Disney buscó romper con esa imagen infantil y dar un giro radical a su carrera.

En 2013, Miley sacó su álbum Bangers, mostrando una faceta más adulta de sí misma, explorando temas sobre la sexualidad, lo que le trajo muchas polémicas en su momento. Sin embargo, lo que la artista buscaba era que la dejaran de ver como la estrella de Disney Channel y se dieran cuenta de que esa niña ya era una adulta.

Miley Recibe el Disney Legends Awards

Como ya se mencionó, en 2024, Miley Cyrus fue galardonada con el premio Leyenda Disney, el cual comparte con celebridades como Christina Aguilera, Kristen Bell, Idina Menzel, Jamie Lee Curtis, entre otros.

" Estoy aquí orgullosa de haber sido Hannah Montana, porque ella ha nutrido a Miley de muchas maneras“, dijo en su discurso de agradecimiento al recibir el galardón, “No fui creada en un laboratorio y, si lo fui, debió haber un error en el sistema que provocó mi mal funcionamiento en algún momento entre 2013 y 2016. Lo siento, Mickey”, concluyó con humor, haciendo alusión a esa etapa de ruptura.

