Una historia construida entre sueños, paisajes jaliscienses y el imaginario del realismo mágico llega al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en su edición número 40. Se trata de “Sobre las olas”, la más reciente cinta del director tapatío, Horacio Alcalá, la cual mezcla el drama, el costumbrismo y la fantasía, filmada entre México, España y Francia.

La película competirá en las categorías de Guadalajara Construye y el Premio Maguey, este último enfocado en temáticas de diversidad de género. “Sobre las olas” transcurre en Magdala, una isla ficticia donde la llegada del poder y el dinero desencadena transformaciones profundas en los personajes, especialmente en una mujer que, al enfrentar la posibilidad del control y la riqueza, revela una nueva cara de sí misma.

“El proyecto nació de una obsesión”, confiesa Alcalá en entrevista con EL INFORMADOR. “Yo quería hacer una cinta con Ángeles Cruz en donde ella fuese una reina. Ya habíamos trabajado en mi película anterior ‘Finlandia’. Un día tuve un sueño con lo que terminaría siendo la escena final de ‘Sobre las olas’. Le conté mi sueño y así se construyó el guion, mismo que es de Ángeles, con algunas ideas mías”.

Cruz aportó también su visión narrativa. La colaboración entre ambos dio origen a una obra donde los personajes respiran humanidad y cuyas situaciones, aunque cercanas a lo surreal, conservan un pie en la realidad.

“Ángeles tenía clara la idea sobre que estos personajes no serían de plástico, pues debían tener corazón; y así lo hicimos. Son personajes que pueden ser nuestros vecinos, nuestros familiares, nosotros mismos”, recuerda el director.

Desde esos primeros bosquejos, el equipo se propuso que el realismo de las personas contrastara con situaciones inusuales que podrían parecer mágicas, pero que bien podrían suceder en la vida cotidiana.

Aunque Alcalá ya había trabajado con el género en su anterior película, “Finlandia”, aquí quiso dar un paso más allá. “Me gusta mucho el realismo mágico, creo que se me puede dar bien. Somos de la tierra de Juan Rulfo, y hay cosas que traemos en la sangre. Esta cinta empieza como cine costumbrista, pasa por el realismo mágico y termina en el surrealismo. Está un poco mezclado y no sabemos qué es qué, pero de eso se trata el cine, te dan licencias artísticas para estas locuras, porque la verdad es que la película está un poco loca”.

Alcalá reconoce la influencia de “Finlandia” en su nuevo proceso creativo. En esa cinta aprendió a adaptarse al ritmo del lugar, algo que replicó en su regreso a Jalisco. “Oaxaca (Estado en donde se filmó ‘Finlandia’) es un país dentro de nuestro país. A veces quería hacer las cosas a mi manera, pero Oaxaca te dice: ‘Espérate, aquí se hacen las cosas a la oaxaqueña’. Cuando volví a mi tierra, decidí seguir esa ruta: dejar que la tierra y la gente me dijeran por dónde ir”.

Filmada en locaciones como Tepatitlán de Morelos, Ferrería de Tula (Tapalpa), Ajijic y el Lago de Chapala, “Sobre las olas” también es una carta de amor a Jalisco, su cultura y sus paisajes. El rodaje contó con elementos personales del propio director.

“Las vacas que aparecen son las de mi papá. Rodamos en su rancho. Si necesitábamos un caballo, llegaba en 10 minutos. Si hacía falta un jaguar, salía en media hora”, relata con humor.

Aunque también hay escenas filmadas en España y Francia, el 90% de la cinta fue rodada en suelo jalisciense. En Europa solo se registraron cuatro escenas: “Una casa de un vecino en Madrid, la Filmoteca y una calle”, detalla.

La experiencia del rodaje no estuvo exenta de retos, especialmente al mezclar equipos de trabajo mexicanos y españoles. “Había palabras que no se entendían entre ellos, porque significaban cosas distintas. Pero me traje al mismo grupo de técnicos de ‘Finlandia’, ya sabían cómo rodar en México, y eso nos facilitó mucho las cosas”.

Uno de los apoyos clave para que la producción pudiera concluir fue el programa Filma Jalisco, que ofrece incentivos económicos para atraer rodajes al Estado.

Alcalá reconoce que este respaldo fue determinante. “Fuimos de los primeros en recibir el cash rebate. Acababa de salir ese año, aplicamos y nos vino muy bien. Pudimos terminar cosas de publicidad, entre otras. La verdad es que Filma Jalisco nos salvó”.

Y añade con franqueza que “sin esa ayuda nos habría sido muy difícil terminar la película. La teníamos al 80%. Enviamos todas nuestras facturas, hicimos todo el papeleo, que no fue fácil. Pero también se lo hicimos saber a la gente de Filma Jalisco y ellos tomaron cartas en el asunto. Ha sido un aprendizaje de ambas partes”.

Que “Sobre las olas” tenga su estreno nacional dentro del FICG tiene una carga simbólica profunda para el realizador, más allá del calendario y las coincidencias. “Es el mejor festival para nosotros, el que más visibilidad nos da. La película va sobre coincidencias, y yo creo que todo ha sido una coincidencia: el 40 aniversario del FICG, que yo sea de Jalisco, que la película esté rodada aquí, estrenada aquí”.

Alcalá también reconoce que la cinta tiene una identidad profundamente local y que su interpretación podría ser más compleja para audiencias europeas. “Creo que muy difícilmente se va a entender en Europa por el tema y por las situaciones, porque estarán catalogadas como brujería o cosas así. Pero para nosotros son parte del día a día”.

¿De qué se trata?

En una isla imaginaria, “Gloria Zamora”, una madre trabajadora, saca a relucir su verdadera personalidad con la llegada del dinero y el poder a su vida.

Con la sumisión del cura del pueblo, “Don Marcario”, proveedor de la palabra de Dios en vano, conseguirá poner a toda la comunidad bajo sus pies.

La hija de la familia “Trinidad”, actúa como narradora con su propio monólogo interior, que guía al espectador en su ensoñación y juzga la malicia de su madre.

En España, “Rocío Aldama”, la personificación de Sara Montiel. Una actriz con un único sueño: triunfar. Dos mundos y una mezcla de coincidencias e infortunios.

