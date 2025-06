El universo de Harry Potter vuelve a atraer las miradas con una noticia que despierta tanto nostalgia como emoción. Tom Felton, reconocido por su interpretación de Draco Malfoy en las adaptaciones cinematográficas de la saga creada por J.K. Rowling, retomará su icónico personaje, aunque esta vez lo hará sobre el escenario de Broadway.

ESPECIAL

El propio actor confirmó el 5 de junio que se integrará al elenco de la obra Harry Potter and the Cursed Child, marcando su debut teatral en Nueva York. Este hecho representa, además, el retorno de un integrante del reparto original de las películas a la historia, en una nueva etapa que ahora transcurre en formato teatral.

Felton asumirá el papel de Malfoy adulto en una temporada limitada de 19 semanas, que comenzará el 11 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el 22 de marzo de 2026. Las funciones se llevarán a cabo en el Lyric Theatre de Broadway, uno de los escenarios más prestigiosos de la ciudad.

La obra, escrita por Jack Thorne a partir de una historia original de Rowling, Thorne y John Tiffany, retoma el hilo narrativo 19 años después del desenlace de Harry Potter y las reliquias de la muerte. En esta continuación, los protagonistas de la saga ya son adultos y enfrentan los desafíos propios de la vida familiar.

El eje de la historia gira en torno a Albus Severus Potter, el hijo de Harry, quien es asignado a la casa Slytherin al ingresar a Hogwarts. Allí forja un vínculo inesperado con Scorpius Malfoy, el hijo de Draco, generando una amistad que rompe con antiguas rivalidades.

Felton compartió su entusiasmo por este proyecto en un comunicado divulgado por Variety:

“Unirme a esta producción es como el cierre de un ciclo para mí, porque cuando empiece a actuar en Cursed Child este otoño, tendré exactamente la misma edad que Draco en la obra”.

También expresó su emoción por retomar el personaje desde una nueva perspectiva:

“Es surrealista volver a ponerme en sus zapatos (y por supuesto, en su icónico cabello rubio platinado) y estoy emocionado de poder completar su historia y compartirla con la mejor comunidad de fans del mundo”.

En una entrevista con el programa Today, Felton profundizó en lo especial que es esta oportunidad para él:

“Todavía siento que estoy soñando. Había dejado ir este personaje hace 16 años y ahora tengo la oportunidad de volver a sus zapatos, esta vez como padre y en una nueva historia. Es muy interesante encontrarme con un Draco adulto”.

Desde su estreno en Londres en 2016, Harry Potter and the Cursed Child se ha convertido en un fenómeno teatral, superando los 10 millones de entradas vendidas en todo el mundo. Su éxito la posiciona como la obra de teatro no musical más taquillera de la historia de Broadway. Tras la pandemia, su formato original de dos funciones fue adaptado a una presentación única de tres horas y media, más dinámica y accesible para el público actual.

Los boletos para esta nueva etapa con Felton comenzarán su venta en preventa el 10 de junio, mientras que el lanzamiento al público general será el 12 de junio a las 11 a.m. (ET).

Una elección casi accidental

ESPECIAL

Aunque su nombre quedó ligado al del orgulloso estudiante de Slytherin, Felton originalmente audicionó para otros papeles dentro del universo mágico. Según detalla en su autobiografía Beyond the Wand, primero se presentó para el papel de Harry Potter y posteriormente intentó quedarse con el rol de Ron Weasley, hasta que finalmente fue seleccionado para dar vida a Draco.

De manera curiosa, no había leído los libros al momento de la audición. Cuando le preguntaron cuál era su parte favorita, imitó la respuesta de otro niño que había escuchado antes.

“Chris Columbus, el director, se dio cuenta de mi mentira. Creo que ese fue el primer momento en que pensó: ‘es Draco’”, relató en su libro.

Felton ha confesado que incluso luego de obtener el papel, no se convirtió en un lector apasionado de la saga, algo que él considera una ventaja:

“Los cineastas no estaban tanto buscando actores; estaban buscando personas que fueran esos personajes”, reflexionó.

A lo largo de las películas, su personaje pasó de ser un simple antagonista adolescente a uno de los más complejos y humanos. En El príncipe mestizo, Draco recibe una misión oscura por parte de Voldemort, lo que le otorga una dimensión más profunda. Por esta interpretación, Felton recibió el reconocimiento a “Mejor Villano” en los MTV Movie Awards.

Este regreso a Hogwarts (aunque en un escenario diferente) representa un momento significativo tanto para el actor como para los seguidores de la saga, que ahora podrán reencontrarse con un Draco Malfoy más maduro, reflexivo y humano.

BB