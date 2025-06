Juan Antonio Bayona es una de las personalidades que encabezan el Festival Internacional del Cine en Guadalajara (FICG). El director español, responsable de cintas como “El orfanato”, “Lo imposible” y “La sociedad de la nieve”, y que también ha experimentado con un cine más comercial, como “Jurassic World: el reino caído” y “Un monstruo viene a verme”, recibió el Mayahuel Internacional por su trayectoria.

Luego de haberse declarado a sí mismo “hijo bastardo de Guadalajara”, durante la ceremonia de su reconocimiento, el director español ofreció una conferencia magistral en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas, en la que convivió con los amantes de su cine, estudiantes con cuadernos y plumas para anotar los pensamientos del cineasta. Fue casa llena.

El público fue un espectador silencioso, atento a las palabras del cineasta. No quedó asiento vacío, e incluso ya había enormes filas de espera mucho antes de que diera inicio la conferencia.

El evento resultó en un diálogo íntimo entre Bayona y Eugenio Caballero, diseñador de producción y director de arte mexicano, dos colaboradores cercanos —Caballero fue responsable, entre otras cosas, de la escenografía de “Lo imposible”—, por lo que la tarde transcurrió entre anécdotas de los colegas respecto al quehacer cinematográfico del español, recuerdos de sus películas más grandes, y algunos pensamientos del cine y de la vida.

El consejo de Guillermo del Toro

Bayona, apelando a la juventud del público que lo miraba, recordó un consejo certero que dio Fernando Trueba, un director español, en una de sus clases escolares: “No dejes de ir al bar. En la clase se enseña mucho, pero en el bar se aprende”, dijo Bayona, provocando risas.

No obstante, para él fue un consejo decisivo, puesto que era entre los tragos donde tenía largas conversaciones con otros estudiantes y compañeros, que fueron importantes para expandir su mente.

Eugenio Caballero indicó cómo el sufrimiento es parte esencial del imaginario cinematográfico de Bayona, y Bayona, a su vez, rememoró cómo esto es un legado de Guillermo del Toro, que una vez le aconsejó que el cine tenía que hacer sentir al espectador. “Que duela Bayona, que duela”, le dijo Del Toro. “Hay que tocar las heridas, porque a partir de ellas es que se conecta con el público”.

No solo eso; Caballero puntualizó cómo también el director español es un hombre que desde el cine no la ha temido a los errores, incitando a los estudiantes presentes a equivocarse: el cine está hecho de errores. “He sido una persona que cuando ha cometido un error siempre le he visto el lado positivo. Para mí sería mucho más terrible no aprender de un error que cometerlo”, comentó Bayona.

Bayona compartió cómo fue el mismo Steven Spielberg el que lo buscó para que dirigiera la nueva saga de “Jurassic World”; en primera instancia, Bayona desistió. No obstante, cuando Spielberg insistió en que dirigiera la segunda parte. Bayona tuvo la clarividencia para no darse a rogar.

“Dije, no vaya a ser (que Spielberg se arrepienta)” recordó, en medio de las risas del público.

CT