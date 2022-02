Vicente Fernández: Homenajean a "Chente" en Premios Lo Nuestro; a sus nietas les causa extrañeza

No solo la música latina fue reconocida la noche de este jueves durante la ceremonia de Premios Lo Nuestro 2022 en Miami, también Vicente Fernández fue reconocido con un emotivo homenaje musical a más de dos meses de su muerte.

El opening lo presentó Maluma explicando que "El Charro de Huentitán" es una leyenda vernácula: "Vicente Fernández fue y sigue siendo el símbolo de este género musical y de un país entero".

La primera en salir a escena fue Ángela Aguilar interpretando "El tapatío"; Grupo Firme enseguida salió para cantar "Los mandados"; después tocó el turno de Camilo quien ofreció "Un millón de primaveras" para dar paso a Christian Nodal, quien cantó "Acá entre nos"; finalmente David Bisbal interpretó "De qué manera te olvido" y después todos juntos remataron con sus voces este éxito de "Chente".

Sin embargo, previo y durante el inicio del homenaje, en un Instagram Live, las hijas de Alejandro Fernández, América y Camila, así como la madre de ambas, América Guinart, comentaron que les causó extrañeza que se hiciera un homenaje a Vicente Fernández sin que no estuvieran presentes su padre –"El Potrillo"– o su hermano Alex Fernández, "qué cool pero si van a meter a más artistas faltan mi papá y Alex", dijo América.

Mientras que su madre señaló que si la familia no se dedicara a la música pues lo entenderían que no participaran, pero al ser parte del medio, pues sí les causaba ruido que no estuvieran Alejandro o Alex. También refirió América (hija) durante el en vivo que le causaba gracia que aunque no estuvieran viendo ellas el homenaje, la gente les estaba contando todo, "excelente servicio", expresó. Y es que reiteraron en varios momentos de la charla que no tenían la intención de ver este homenaje a su abuelo, aunque aclararon que "Chente" se merece todos los homenajes posibles.

Después, cuando Camila se desconectó porque su esposo ya había llegado a su casa, se quedaron en la charla las dos Américas para hablar de eventos sobrenaturales que vivieron en una casa de Guadalajara América mamá y Alejandro Fernández.

