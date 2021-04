“Pongo las manos en el fuego por mi padre”: Alejandra Guzmán

Ayer, a través de un video, Alejandra Guzmán rompió el silencio en sus redes sociales y salió en defensa de su padre Enrique Guzmán a quien señaló sus hija, Frida Sofía, de haberla tocado indebidamente cuando tenía cinco años; en el material que compartió en redes sociales, la llamada “Reina de Corazones” le pidió a su hija Frida Sofía que se acerque a ella para buscar un terapeuta y arreglar de la mejor manera las cosas.

"Creo que es tiempo de que yo hable, como madre he hecho todo lo que he podido por ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni de los medios, es delicado, es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas", expresó la cantante.

En un video que posteó en su cuenta de Instagram, La Guzmán le reitera su amor a Frida y le ofrece ayuda profesional: "…Te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí".

La cantante también comentó que no quiere dar ninguna declaración al respecto de las acusaciones de abuso sexual que su hija hizo en contra de su padre Enrique Guzmán, algo que, la llamada "Reina de corazones" niega rotundamente.

Alejandra reiteró lo que la familia informó el viernes, a través de un comunicado, que ningún miembro de la familia emitirá alguna declaración a los medios de comunicación, porque señala, es un asunto familiar.

"A todos los medios les pido que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y me ha enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre, gracias a todos y por favor Frida acércate", finalizó.

Familia de Frida le ofrecen apoyo

La familia Guzmán Pinal desea que Frida Sofía consiga ayuda para mejorar su salud mental, así lo dieron a conocer en un comunicado en el que externan su postura sobre las declaraciones que recientemente dio la hija de Alejandra Guzmán en una entrevista, donde asegura que su abuelo Enrique Guzmán la toqueteó cuando tenía cinco años.

En dicho comunicado, Alejandra Guzmán y la familia enfatiza que le han hecho saber a Frida que la aman y que están abiertos a aclarar las cosas y a que se dé una reconciliación, siempre y cuando esto se dé de manera privada.

"Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin intención de exponerlo en los medios", se lee.

Sobre las declaraciones de Frida Sofía, Enrique Guzmán negó haberle hecho daño durante una entrevista con "Ventaneando", donde dijo desconocer a Frida y afirmó, entre lágrimas, que nunca la ha tocado a ella ni a ninguna de sus nietas.

"Yo sí te creo, Frida"

Por su parte, Pablo Moctezuma —padre de Frida Sofía— también decidió mostrarle su apoyo. Fue durante una entrevista en el programa de televisión "De primera mano", donde el empresario declaró que le cree y apoya totalmente a su hija, a quien tuvo en la década de los 90 con la intérprete de "Yo te esperaba" e incluso acusó a Enrique Guzmán de haber sido el culpable de su separación.

"Estuve con ella (con Frida Sofía) en Miami y platicamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido mi querida Fridita. ¡Caray! , pero esto sí no tenía idea, creo que le daba miedo decirme porque obviamente de haber sabido y haber visto a este señor (Enrique Guzmán) no sé qué hubiera pasado", dijo Moctezuma.

Finalmente mostró su interés por ayudar a que Frida reciba ayuda psicológica y manifestó el apoyo por parte de él y de los medios hermanos de la joven de 29 años, así como de su actual esposa, Beatriz Pasquel.

Con información de El Universal