Frida Sofía pone en jaque a su familia... ¿Por dinero?

Tras las acusaciones que realizó Frida Sofía, en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, a quien señaló de haber abusado de ella cuando tenía cinco años, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” ayer apareció en el programa de “Ventaneando” donde visiblemente afectado señaló no comprender el origen de estas imputaciones: “Tengo cuatro nietas y un nieto, y oír estas cosas me duelen, no las entiendo… No opino mal de ella, quiero saber qué le pasa, cómo puede hablar así de mí, y ahora resulta que soy un degenerado, no sé qué hacer”, declaró el cantante llorando.

Agregó que él no sabe “tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer… Dios de mi vida me gustaría que alguien me explicara, no es justo que yo pase por esto a mi edad”.

A lo anterior agregó: “No sé qué hacer, no sé cómo recomponerme; yo soy el instrumento que eligió para hacerse más daño a ella misma”.

Ante la pregunta directa si él abusó de su nieta, Guzmán respondió: “En mi vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decirlo de otra manera, yo solo la he visto crecer, no la he tocado ni de la cintura ni de la mano… Hace mucho que no la veo… Juro por mis hijos que no la he tocado, no soy capaz, no tengo manos para tocar a una niña y menos lascivamente… No me veo así, no soy yo”.

Enrique cree que esto fue por dinero

Enrique, sin tratar de justificar a su nieta sobre lo que dijo de él, siente que todo esto se debe porque Alejandra Guzmán —mamá de Frida Sofía— le quitó la ayuda económica y por tal motivo utiliza a la familia para que le paguen por las entrevistas que da: “Sé que pasó eso y sé que le retiró los gastos económicos, y si esa es la razón que le está moviendo el tapete a Frida, entonces ella está viendo qué periodista le de una lana, para decir lo que ella quiera o lo que el periodista quiera y de ahí sacar dinero para vivir… Es la única explicación que puedo encontrar en mi mente para lo que dijo”.

Guzmán explicó que el departamento donde Frida Sofía vive en Miami, Florida, se lo regaló su mamá y que abajo de este se encuentra el de Alejandra, sin embargo desde que comenzó el problema entre ellas, hace ya dos años, la famosa rockera no ha viajado para allá.

Finalmente, Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra Guzmán, se enlazó vía streaming y salió en la defensa de su padre; agregó que las declaraciones de su sobrina afectan a toda la familia y aclaró que todos están dispuestos a ayudarla.

Así mismo, Luis Enrique señaló que “la verdad siempre sale a flote” y añadió que Silvia Pinal, abuela de Frida Sofía, aún no sabe de la polémica pues se encuentra vacacionando en Acapulco.

Peleas sin conteo final

Aunado a la polémica que atraviesa Frida Sofía con su abuelo, Enrique Guzmán, la modelo ha vivido otros enfrentamientos con su familia. Hace unos años, Alejandra Guzmán compartió que su hija fue diagnosticada con trastorno bipolar y dos años después, en 2018, Frida sostuvo un pleito con su prima Michelle Salas —la hija de Luis Miguel—.

El origen del enfrentamiento fue porque Michelle compartió una foto familiar en sus redes sociales y se le olvidó etiquetar a Frida, lo cual desembocó en dimes y diretes a tal grado que involucró a su tía Sylvia Pasquel y a sus abuelos Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Aunque Frida acusó a su familia por el favoritismo que tenían con la hija de Luis Miguel, Michelle decidió guardar silencio y no hablar mal de ella.

A pesar de que Sylvia Pasquel se mantuvo al margen y no quiso involucrarse entre el pleito de su sobrina y su nieta, al final hizo público un breve mensaje en el que dijo que, para pelear se necesitan dos y ella sólo veía a una persona, refiriéndose a que Frida se estaba peleando sola porque Michelle guardó silencio en todo momento.

Tras esta declaración, la nieta del cantante de “La Plaga” le respondió a su tía que no se metiera y sacó del baúl de los recuerdos la historia de Fernando Frade, el hombre del que estuvieron enamoradas Pinal y Pasquel: “Se necesitan dos para pelear, también se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela…”.

Sylvia Pasquel envió un comunicado en donde señaló que no se involucraría en pleitos y mucho menos empezaría hablar mal de alguno de los miembros de su familia.

Por su parte, la polémica entre Frida con su mamá, Alejandra Guzmán, inició cuando en mayo de 2019 Frida reveló que, su madre mantenía una relación su expareja, el modelo Christian Estrada, y que esa no era la primera vez que pasaba.

“Esta es la segunda vez que se mete con un ex mío, pero no voy a decir con quién lo hizo antes. Lo que si voy a decir es que las acciones hablan por sí mismas. A la fecha voy al psicólogo y la verdad es que él fue quien me dijo que me desahogara. No he terminado de contar todo, pero poco a poco seguiré dando a conocer más cosas a través de mis redes sociales”, comentó Frida.

En su defensa, el modelo subió un comunicado a sus redes en donde explicaba que nunca tuvo que ver en nada con la cantante de “Mírala, Míralo”.