Durante las últimas horas, Sergio Verduzco, mejor conocido como "Platanito" se volvió tendencia en redes sociales y fue criticado por miles de usuarios luego de realizar un chiste sobre el feminicidio de la joven Debanhi Escobar, quien fue hallada sin vida la madrugada el pasado 9 de abril en una cisterna en Nuevo León.

El video del momento en que "Platanito" cuenta el chiste fue compartido por un usuario en TikTok, el cual estuvo presente en el show del payaso.

"Uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna", dijo Platanito, durante una presentación a un hombre.

Tras la pregunta, varios de los espectadores se quedaron sorprendidos, pero a pesar de eso, el comediante siguió con el chiste.

"¿De dónde era?... de Monterrey… y ¿Cómo murió?... ahogada, en Monterrey donde no hay agua".

¿Quién es Platanito?

Alejandro Verduzco Rubiera, conocido como Platanito, nació en la Ciudad de México el 19 de diciembre de 1972.

Desde que era un niño jugaba a ser payaso, con los años fue creando al comediante, tal y como lo conocemos, pues no siempre se inclinó por presentar chistes "subidos de tono", ya que hace unas décadas también trabajaba animando al público infantil, hasta que un día se le olvidó quitarse el maquillaje en uno de sus shows nocturnos y fue cuando decidió que así sería su personaje.

Platanito ha sido parte de diferentes programas de televisión a lo largo de su carrera, haciéndose uno de los payasos más famosos de nuestro país.

Inició en la televisión en Tv Azteca, en el programa "Aquí está la papa" junto al conductor Omar Germenos, donde se destacó por su humor "subido de tono", lo que ocasionó que posteriormente fuera retirado de la emisión.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Platanito acusó a Pati Chapoy de haber sido la culpable de su despido de la televisora del Ajusco.

En tanto, Platanito comenzó a tener auge en 2010 y llevó su ‘Platanito Show’ a varios lugares y llegó a presentarse en el Teatro Blanquita, donde tuvo un éxito rotundo.

Asimismo, tuvo su propio programa en Estrella Tv llamado ‘Noches con Platanito’, donde entrevistaba a figuras de la farándula; sin embargo, terminó en el 2020.

Otros escándalos durante su carrera

La controversia lo ha acompañado a lo largo de los años, debido a la connotación de algunos de los chistes que ha llegado a ser públicamente, en los que involucra tragedias que han consternado a la población mexicana a nivel nacional.

Tal es el caso del chiste que hizo en referencia a lo ocurrido en la guardería ABC, en donde fallecieron 49 menores de edad y 106 más resultaron heridas y heridos, en junio de 2009. Seis años más tarde, Platanito llevó a cabo esta broma:

"¿Saben de qué murió Michael Jackson?, De desesperación, que, porque le quemaron una guardería allá en Sonora", comenzaba el chiste con el que Platanito remataba con la frase: "No se burlen, pobres chavitos al pastor, no se burlen, aparte ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children".

MF