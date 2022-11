Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de la joven Debanhi Escobar, que desapareció el pasado 9 de abril durante la madrugada, expresaron su molestia contra el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como "Platanito" luego de contar un chiste sobre el feminicidio de la joven de 18 años en uno de sus shows, por lo que han pronunciado que procederán legalmente contra el payaso.

Dicho video comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas, por lo que rápidamente logró hacerse tendencia provocando las críticas contra el comediante.

Tras la burla hecha por "Platanito", el papá de Debanhi, Mario Escobar respondió en sus redes sociales donde expresó su molestia por el chiste de muy mal gusto, mencionando que el comediante solo se dedica a lucrar con el dolor ajeno.

“El día de hoy nos enteramos que suben un video, un personaje llamado Plátano o Platanito, pues es una persona que se dedica a hacer chistes, que se dedica a lucrar con el dolor ajeno como mucha gente lo hace. Ahora nos toca a nosotros responderle a este señor, que estamos molestos con él”, dijo el papá.

La señora Dolores Bazaldúa también le mandó un mensaje a "Platanito" diciéndole que no es correcto hacer este tipo de cosas y debe tener más respeto con lo que hace.

"Creo que no está correcto señor Platanito, yo creo que no se ha puesto en los zapatos de nosotros; si estuviera en nuestro lugar le molestaría, no debe de lucrar con el dolor de nosotros, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida", dijo la mamá de la joven.

Finalmente el señor Mario le cuestionó que si hacía estos chistes por ganar "un peso", y le dejó muy claro que siempre han dado la cara y no le tienen miedo, por lo que hablarán con sus abogados para proceder legalmente.

"Debe tener consecuencias para ti Platanito, no sé por qué haces esto, ¿por ganar un peso? Estamos molestos contigo. Te doy la cara yo a ti como siempre lo hemos dicho, siempre hablamos de frente mi esposa y yo, no tenemos miedo. Estamos molestos contigo por revictimizar a Debanhi, por hacer chistes que no vienen al caso. Vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder", finalizó el papá.

Recordemos que no es la primera vez que "Platanito" hace este tipo de chistes y burlas en tragedias que han sucedido en México, pues también se burló del caso de la guardería ABC en Hermosillo donde 49 niños y niñas murieron quemados al incendiarse el lugar.

MF