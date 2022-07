La verdadera historia de la adorable marioneta en realidad tiene tintes oscuros que sólo pocos conocen, y aquí la repasamos.

El origen de Pinocchio, de Carlo Collodi

Y es que el personaje de Pinocchio de adorable no tiene nada, sino que es muy diferente a la versión de Disney. La marioneta, en realidad, es rebelde y con actitudes violentas.

La verdadera historia de este personaje de madera fue retratada por Carlo Collodi en Las aventuras de Pinocho, la cual fue escrita entre 1881 y 1882. Este escritor italiano además fue un periodista que trabajó en una librería a sus 18 años.

La primera vez que esta novela se publicó fue a través del periódico Giornale per i bambini, sólo que no era un cuento de fantasía como el de Disney, pues al final Pinocho muere ahorcado.

"Y corrieron tras de mí y corrí y corrí, hasta que al fin me atraparon y me ataron el cuello con una cuerda y me colgaron de un árbol, diciendo: 'Mañana volveremos por ti y estarás muerto y tu boca estará abierta, y luego tomaremos las piezas de oro que has escondido bajo la lengua'", se relata en la historia del italiano.

No obstante, a pesar del trágico final de la marioneta, los directores del periódico pidieron al escritor que continuara escribiendo, pues tenían la esperanza de que hubiera un final feliz. Fue entonces que el joven agregó al personaje del hada azul, para que llegara a salvar a la marioneta de madera.

Ilustraciones de Las aventuras de Pinocho, la historia de un títere, Carlo Collodi, Bemporad & Son, publicadas en 1902 en Florencia. ESPECIAL.

En el capítulo cuarto de la novela, donde recién aparece el grillo, también recordado como “Pepe, El Grillo”, este trata de hacer reflexionar a Pinocho sobre su comportamiento, pues se aparece en su casa y lo regaña por los berrinches y actos que ha tenido con su padre.

Ante tales recriminaciones, Pinocchio decide aplastar al animalito contra la pared con ayuda de un martillo de madera, sólo para después decirle a Gepetto, su padre, que su reacción había sido culpa del pequeño grillito.

De esta manera, exclama en el relato el final del insecto: "Con un último débil 'cri-cri-cri' el pobre grillo cayó de la pared, ¡muerto!".

Otro pasaje perturbador del relato se cuenta cuando al muñeco de madera se le queman los pies, ya que sale en búsqueda de comida y agua, pero sólo le avientan un bote con el líquido. Por esta razón sólo se sienta en un banco sobre el fuego para calentarse de aquella noche tormentosa.

No obstante, Pinocho se queda dormido y sus pies se encienden hasta hacerse ceniza, razón por la cual Geppeto le reconstruye esa parte del cuerpo.

Las intenciones de Carlo Collodi en verdad eran buenas, pues intentaba era explicar las consecuencias de la rebeldía cuando se es joven, la realidad es que nada tiene que ver con la historia contada por Disney.

El Pinocchio de Guillermo del Toro

El tapatío Guillermo del Toro desafiará la "obediencia" en la nueva versión de Pinocho, una película que dirigirá para la cadena de stream, Netflix.

La historia de Del Toro tendrá unas cuantas modificaciones con respecto al mensaje que pretende dar al público, pues en esta ocasión se trata del empoderamiento de los niños y niñas. Un extra de esta película son los personajes, ya que tienen un aspecto diferente, más realistas y sin la visión "amigable".

Después de que Vanity Fair y la empresa de entretenimiento publicaran un adelanto del aspecto de los personajes, el día de hoy salió a la luz un nuevo tráiler de la película, y aquí te lo dejamos:

El clip incluye no sólo el cambio en la narrativa, sino también la técnica de stop-motion, es decir, se utilizarán la grabación en video de imágenes que son fijas. Por esta vez, Pinocho no tendrá un aspecto humano, pues será completamente de madera, incluyendo unos ojos alargados y unas extremidades extensas. Inclusive Pepe, El Grillo, ahora luce tenebroso, pues se presenta con colores opacos. Entre los actores que darán vida y voz a los personajes de esta versión de Pinocchio se encuentra Gregory Mann, un actor debutante al que le "crecerá la nariz" como a la marioneta. El actor británico Ewan McGregor como "Sebastian J. Cricket", y por supuesto David Bradley, quien interpretará a Gepetto, y quién además ha formado parte del elenco de Juego de Tronos (2011-2017) y Harry Potter (2001-2011). Según informan varios medios, Guillermo del Toro modificará la perspectiva de la historia tradicional de la película y el libro original de Disney, pues Pinocchio se aventurará en un viaje de "tentación y vicio" para reforzar las nociones viejas de la obediencia de los adultos. Al respecto, el cineasta mexicano expresó: "Es contrario al libro, porque el libro busca la domesticación del espíritu del niño de una manera extraña. Es un libro lleno de grandes inventos, pero también está a favor de obedecer a tus padres y ser 'un buen chico' y todo eso. (Esta película) trata sobre encontrarte a ti mismo y encontrar tu camino en el mundo, no solo obedecer a los demás. Mandamientos que te son dados, sino averiguando cuándo están bien o no”. En esta nueva versión de Guillermo del Toro técnica de stop-motion, se utilizarán la grabación en video de imágenes que son fijas. FOTO: YOU TUBE Guillermo añadió que para dar más fuerza a la premisa, ambientará a la Italia de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo donde los ciudadanos también se comporten con una obediente fidelidad, como un "títere". Para concluir, Del Toro compartió que: "Muchas veces la fábula me ha parecido, a mí, partidaria de la obediencia y la domesticación del alma. La obediencia ciega no es una virtud. La virtud que tiene Pinocho es desobedecer. En un momento en que todos los demás se comportan como marionetas, él no. Esas son las cosas interesantes para mí. No quiero volver a contar la misma historia. Quiero contarla a mi manera y en la forma en que entiendo el mundo". LEE: Netflix prepara un universo extendido del "El hombre gris"