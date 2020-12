Piñata de Gabriel Soto ya está a la venta

El nombre de Gabriel Soto ha aparecido de manera relevante en redes sociales los últimos días debido a un video íntimo que circuló en estas, y que ha derivado en una lluvia de memes, apodos. Y ahora, se ha unido a la discusión la famosa Piñatería Ramírez, que ha lanzado una piñata del actor.

El negocio, criticado por muchos, pero halagado por otros, publicó en sus redes sociales imágenes de la piñata del actor, con la leyenda ''Para salvar el 2020''. Y sí, esta es una réplica de la imagen de Gabriel Soto que circuló en Internet.

FACEBOOK / Piñateria Ramirez

La Ley Olimpia y el caso Gabriel Soto

El pasado mes de noviembre, el Senado Mexicano aprobó la ''Ley Olimpia'', que reconoce la violencia digital como un delito.

Luego de que se filtrara en redes sociales el video íntimo de Gabriel Soto, muchos usuarios comenzaron a sugerir que el también cantante tomara acciones legales en contra de quien lo haya publicado, por lo que salió a relucir el tema de la ''Ley Olimpia''.

La ley que comenzó como un proyecto de reforma para Puebla hoy aplica en 25 estados de la República Mexicana; contempla los derechos de la intimidad personal y el ejercicio libre de los derechos sexuales.

Esta legislación castiga el hostigamiento, difusión de contenido sexual sin consentimiento, el ciberacoso y otros actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las personas a través las tecnologías de información y comunicación.

Aplica entre otras sanciones, hasta seis años de cárcel para quien distribuya material sexual sin la aprobación de la persona que lo protagoniza.

En un video, Gabriel Soto reaccionó al escándalo en el que se vio involucrado.

''¿Pues qué les digo? Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad. Y quiero dejar en claro que eso pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar e intimidad de mis hijas y mi pareja'', dijo el actor de 45 años.

OF