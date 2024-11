Durante los MTV Europe Music Awards 2024, el cantante mexicano, Peso Pluma, ha dejado una huella imborrable, destacando tanto por su éxito en la música como por su impecable elección de vestuario. Durante su primera asistencia presencial a la gala europea, el intérprete de “Bellakeo” no solo se llevó el premio a "Mejor artista latino", sino que también se retiró del evento como uno de los hombres mejor vestidos de la noche.

Para la ocasión, Peso Pluma optó por un vestuario que nos mostró una figura más moderna y refinada, vistiendo un encantador traje negro. ¿Qué marca de lujo eligió vestir esta vez?



Peso Pluma lució dos versiones de un estilo clásico

En la alfombra roja de los MTV EMAs, Peso Pluma vistió un traje de corte clásico con una chaqueta de solapas anchas y satinadas, y un pantalón recto que acentuaba su porte elegante. La simplicidad y el ajuste perfecto del traje le dieron una presencia sobria y distinguida.

Además, decidió que su look, de la firma italiana Dolce y Gabbana, sería un total black, ya que incorporó la camisa en el mismo color, con efecto satinado y cuello redondo.

Su elección de Dolce y Gabbana para esta ocasión especial dejó claro que su evolución no es solo musical, sino también una transformación hacia un estilo sofisticado que le permite brillar en las alfombras rojas más prestigiosas.

El estilo de Peso Pluma en los MTV EMAs fue completado con accesorios bien elegidos y detalles de alta gama. En la red carpet, lució unas gafas de sol de montura cuadrada que le añadieron un aire moderno y misterioso.

Además, el cantante llevaba un reloj Patek Philippe Aquanaut, una pieza de lujo que ya ha mostrado en otras ocasiones y que se ha convertido en una de sus favoritas. Este reloj, en color negro con detalles naranjas, aportó un toque exclusivo.

Para completar su look, el intérprete eligió un peinado pulido con raya al medio, un estilo clásico que armonizaba con la elegancia de su vestimenta. Con este look, Peso Pluma no solo reafirmó su estatus como el Mejor Artista Latino, sino también como un ícono de estilo en ascenso.

Elegancia en el escenario

Durante su actuación en el escenario, el cantante hizo un cambio sutil en su vestimenta, optando por prescindir de una chaqueta y sustituirla por un chaleco negro sobre una camisa blanca de cuello clásico. Esta combinación mantuvo la elegancia de su atuendo, pero le dio un toque de dinamismo y comodidad ideal para un performance en vivo.



JM