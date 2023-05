Peso Pluma se encuentra en la cúspide de su éxito. El joven de 23 años, originario de Zapopan, se encuentra entre los más escuchados del momento. No sólo en México sino en el mundo, e incluso en países tan lejanos como Japón y Corea del Sur.

Belinda, por su parte, es una de las grandes estrellas mexicanas que han triunfado en el extranjero, en especial en España, donde actúa para Netflix y es muy querida por los televidentes.

¿Pero qué tienen en común Peso Pluma y Belinda? Pues que han corrido los rumores de que ambos cantantes podrían tener un romance, ya que trascendió que se siguieron en sus respectivas redes sociales.

Te puede interesar: Esta es la misteriosa novia de Peso Pluma, modelo de OnlyFans

Las especulaciones han incrementado considerando que Belinda tiene una "debilidad" especial con los intérpretes del regional mexicano, tales como Lupillo Rivera y Christian Nodal.

No obstante, muchos fanáticos argumentan que no se trata más que un simple "follow", y que, en todo caso, también podría considerarse de una posible colaboración entre ambos de la que todavía no han dado detalles.

FS