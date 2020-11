Pepe Gámez celebra su éxito en Tik Tok

El actor Pepe Gámez, quien participa en “Falsa identidad”, teleserie que actualmente transmite su segunda temporada en Estados Unidos a través de Telemundo y que pronto llegará Netflix, disfruta del éxito que le ha dejado ser parte de la comunidad de tiktokers, superando más del medio millón de seguidores. Señala que llegó tarde a la red social que tuvo gran auge durante la pandemia, pero todo ha valido la pena, logrando con ella conectar con las nuevas audiencias.

“Yo era de los que me rehusaba (a ser parte de la red social). Yo veía el Tik Tok pero no entendía qué era, entré tarde, me convenció Uriel del Toro de que me metiera. En pandemia te agarras un libro, haces gimnasio en tu casa, pero ¿después qué sigue? Y pues bajé la app, me agarré haciendo locuras, nada del otro mundo… no hago bailes”. Sin embargo, el boom llegó cuando subió a su cuenta el video que grabó de un payasito de la calle que le preguntó si el hacía de esposo de Jenni Rivera en “Mariposa de barrio”, porque su mamá veía ese contenido. Ahora el video tiene más de ocho millones de reproducciones.

“Me abrió un camino impresionante y en menos de un mes, tenía medio millón de seguidores. Ha sido una plataforma divertida, es una manera diferente de conectar con el público que me apoya. Me hace conectar con gente muy joven, pero también veo señoras de 75 años, está muy variado el Tik Tok. Así que le estamos entrando a todo, a esta normalidad de estar desde casa y sobre todo de darle a la creatividad”. Pepe radica en Los Ángeles, pero ahora se encuentra en Mérida para cerrar el año, está concentrado en un proyecto personal del que espera avisar pronto.

Con respecto a la segunda temporada de “Falsa identidad” donde interpreta a “El Deivid”, recordó que a principios de año comenzaron a rodar en la realidad habitual y cuando llegó la pandemia, pararon, él estuvo en cuarentena por tres meses en Ciudad de México y fue hasta julio que se retomaron las grabaciones bajo los nuevos protocolos de higiene.

Con respecto a su personaje, destaca que en la primera temporada se le vio a “El Deivid” como un hombre enamorado que hacía todo por amor, se casó con su venezolana y ahora es papá, pero el personaje tendrá una serie de cambios durante el transcurso de la historia. “Van a venir cosas que yo estoy preocupado de ver cómo las reciben las personas de las cuales yo recibo su cariño y su apoyo, porque son problemáticas en las que se va a meter mi personaje, por ahí habrá unas infidelidades, espero no terminen odiándome”, finaliza.

JL