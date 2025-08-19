"Frankenstein" de Guillermo del Toro ya tiene fecha de estreno en cine

Aunque en un inicio se anunció que la nueva adaptación de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro llegaría exclusivamente a través de Netflix, la plataforma ha confirmado un giro en los planes: el largometraje también podrá disfrutarse en salas de cine, aunque con funciones limitadas.

¿Cuándo se estrena la película en cines?

Según lo comunicado recientemente por Netflix, la obra más reciente del cineasta mexicano será proyectada en pantallas de cine el próximo 23 de octubre. Sin embargo, se especifica que esta presentación será limitada, por lo que se tratará, aparentemente, de una función especial o única.

Hasta ahora, no se ha detallado en qué complejos cinematográficos estará disponible, ni si esta función llegará también a cines en México. La información sigue siendo parcial, por lo que se recomienda estar atentos a futuros anuncios oficiales.

Estreno global en Netflix

La plataforma de streaming también dio a conocer la fecha definitiva del estreno mundial en su catálogo. Frankenstein estará disponible en Netflix a partir del 7 de noviembre, dejando atrás la vaga referencia inicial que solo mencionaba el mes como estimación tentativa.

Este dato representa una actualización relevante, ya que hasta hace poco únicamente se hablaba de un lanzamiento en noviembre, sin día específico.

De imágenes promocionales al estreno en salas

Meses atrás, Netflix compartió las primeras imágenes oficiales del filme, generando expectativas entre los seguidores del trabajo de Del Toro. En ese momento, se había señalado de forma clara que la producción sería lanzada directamente en la plataforma digital, sin mencionar posibilidad de proyecciones en cine.

Ahora, con la confirmación de su paso previo por la gran pantalla, aunque en espacios selectos, cambia la dinámica para los admiradores del director tapatío, quienes tendrán una oportunidad anticipada (y más inmersiva) para presenciar su versión de este clásico literario.

BB