Emiliano Aguilar aclara si lanzó indirecta a Ángela Aguilar y Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal parecen no poder salir de la tormenta mediática. Cuando todo parecía calmarse, se publicó una entrevista en la que Nodal reveló a Adela Micha varios detalles desconocidos de su relación, provocando una ola de críticas y burlas en redes sociales.

Sin embargo, no solo los medios tuvieron algo que decir. En medio de la controversia, el hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar , generó confusión al publicar un video en sus redes que parecía mofarse de la situación de su hermana y su esposo.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el rapero de 34 años preguntó: "¿Qué es poner el cuerno?". A manera de dinámica y con humor, explicó para él qué significa infidelidad y dio ejemplos , como el envío de mensajes, pidiendo luego que sus seguidores compartieran su punto de vista.

"Acá andamos de regreso, haciendo videos", dijo Emiliano. “Tengo una pregunta, específicamente para las mujeres: para ustedes, ¿qué es poner el cuerno? Bueno, también para los hombres, para todos, ¿qué es poner el cuerno para ustedes?”

Sin embargo, el debate rápidamente se inclinó hacia la polémica que rodea al matrimonio de Nodal y Ángela.

Entre los comentarios se leyeron reacciones como:

En las respuestas, muchos recordaron que Nodal cortó con Cazzu el 8 de mayo; el 14 del mismo mes se dio su primer beso con Ángela Aguilar; el 20 de mayo le informó a Cazzu que estaba saliendo con alguien nuevo; el 23 de mayo Nodal y Cazzu hicieron pública la ruptura; y el 29 de mayo se casó con Ángela en Roma.

Emiliano, lejos de incomodarse por los comentarios respondió a algunos con emojis de risa.

En otro video, Emiliano aclaró a su audiencia que su pregunta no tenía nada que ver con Ángela ni con Nodal, aunque no mencionó sus nombres. Entre risas, dijo:

"Ese video que hice de poner los cuernos, no era específicamente para todos los comentarios que están poniendo".

El rapero explicó que en realidad se refería a la polémica generada por un video de dos policías en México realizando actos sexuales en un auto.

"Todos me están cag… el palo que me estoy riendo o en los comentarios, oye pues no manches, está bien chistoso, ¿es como si no me voy reír?", dijo.

Finalmente, reiteró que no se refería a su familia y que simplemente le resultó graciosa la reacción de las personas. En los comentarios Emiliano agregó:

"A mí nadie me regaña, me seguiré riendo".

