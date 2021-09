La serie surcoreana “El Juego del Calamar” ha sorprendido a los suscriptores de Netflix, por lo que llegó a mantenerse dentro del top de lo más visto en México, pese a recientes estrenos.

Si aún no has visto esta y otras series o películas de Netflix que están siendo tendencia, no te preocupes, porque aquí te compartiremos cuáles fueron las más vistas en el fin de semana.

Tendencias Netflix

“El Juego del Calamar” “Sex Education 3” “El Estornino” “My Little Pony” “Misa de Medianoche” “Intrusión” “Alice in Borderland” “El Protector” “Atracadores, la serie”

Más sobre “El Juego del Calamar”

“El Juego del Calamar” es protagonizada por Lee Jung-jae, Pakl Hae-soo y Wi Ha-jun. La serie se mantiene en la primera posición de las más populares en México hasta este domingo.

El origen del título “El Juego del Calamar” o “Squid Game” se debe a un juego infantil real de los años 70 con jugadores que compiten dentro de formas geométricas como círculo, triángulo y cuadrado.

Más estrenos de Netflix

También puedes consultar la lista de estrenos de Netflix para octubre de 2021. ¡No te pierdas nada!

