Tras la muerte del astro brasileño, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, el pasado 29 de diciembre, varias de las anécdotas de su vida han revivido, entre ellas una que tiene que ver con una famosa cantante mexicana, quien logró fama y reconocimiento por ser vocalista del grupo Pandora.

En una de las visitas que "El Rey" del futbol hizo a México, coincidió por casualidad con Isabel Lascurain. En ese entonces la cantante tenía tan sólo 25 años, pero ya era una de las figuras de la música más reconocidas en Latinoamérica. Lo que no muchos sabían, es que la belleza de Isabel cautivó al futbolista y tras ese encuentro la buscó durante algún tiempo para que aceptara salir con él.

Fue la propia Lascurain quien, en una entrevista que ofreció al actor y conductor Omar Chaparro hace tiempo, confesó que Pelé llegó a marcarle en repetidas ocasiones a su casa, pero en todas esas ocasiones ella decidió rechazarlo.

"Él habló a mi casa. Contestó mi hermano y subió corriendo a mi habitación para decirme que llamaba Pelé", señaló. La intérprete de "Cómo te va mi amor" confesó que, aunque no tenía ningún interés en el brasileño, sí llegó a sentir muchos nervios pues sabía cuáles eran sus intenciones: "Sabía que me quería merendar. Me llevaba varios años, yo tenía 25", agregó.

A pesar de la insistencia de Pelé, Isabel tenía muy claro que las cosas no podían llegar más allá de esas llamadas telefónicas, pues, en ese entonces él ya tenía una relación: "Ni me gustaba y estaba casado", confesó, luego de asegurar que nunca le importó que fuera millonario.

Aunque la comunicación entre ellos no continuó, tras la noticia de su muerte, la integrante de Pandora hizo uso de sus redes sociales para dedicarle unas palabras a quien fuera el mayor ícono del futbol.

"Se fue uno de los grandes, grandes del Futbol, el mejor jugador del mundo", escribió la también youtuber junto a una fotografía del momento en el que se conocieron. "¡Descanse en Paz O Rei Pelé!", añadió.

