El pasado 4 de septiembre, el Kubo se llenó de risas, abrazos y memorias cuando 41 exalumnas del colegio Alpes San Javier se reencontraron tras 20 años. Las anfitrionas del emotivo reencuentro —María José Aceves, Karime Morquecho, Roxana Diéguez y Lorena Güitron— crearon una tarde inolvidable: flores frescas decoraban las mesas, había una barra de postres con el logo del colegio y hasta un carrito de mixología para brindar y brindar por tantos momentos compartidos. Un DJ ambientó la reunión, mientras un emotivo video con fotos de la generación hizo reír y suspirar a más de una. Cada exalumna tuvo una foto suya de pequeña en su lugar, así como una tarjeta personalizada con su nombre en la que compartieron en qué momento de vida se encontraban. ¿Lo mejor? Volver a verse después de tanto tiempo y agradecer la iniciativa. Un regreso al pasado… pero con la alegría del presente.

Evento: Reencuentro de exalumnas Alpes San Javier. Fecha: 4 de septiembre 2025. Lugar: El Kubo Invitadas: 41.

