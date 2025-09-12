Viernes, 12 de Septiembre 2025

Alpes 2005, veinte años, mil historias

Las exalumnas del Alpes San Javier se reencuentran

Por: Christian Pérez

Ale Sierra, Paloma Gómez, Nicole Toussaint, Isabel Domene y Lorenza Fejervary. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Karime Morquecho. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

María Paz Aceves y Gloria Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Lorena Güitron y María José Aceves. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Paty koloffon, María Figueroa y Laura Hernández. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Stephanie Kanchi Ivette Vidales. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Reencuentro de exalumnas Alpes San Javier. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

María José Barragan, Ale Font y Marcela Cabrera. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Reencuentro de exalumnas Alpes San Javier. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Maricha Elizundia y Carla Mestre. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Lidia Zaragoza, Susana Zermeño y Paola Paola Rubio. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Isabel Valcárcel, Adriana Jiménez, Yarla Landeros y Mariela Moller. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Nicole Toussaint, Romina del Toro Paloma Gómez, Karime Morquecho y Lorenza Ferjervary. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Romina Peña y María José Barragan. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

El pasado 4 de septiembre, el Kubo se llenó de risas, abrazos y memorias cuando 41 exalumnas del colegio Alpes San Javier se reencontraron tras 20 años. Las anfitrionas del emotivo reencuentro —María José Aceves, Karime Morquecho, Roxana Diéguez y Lorena Güitron— crearon una tarde inolvidable: flores frescas decoraban las mesas, había una barra de postres con el logo del colegio y hasta un carrito de mixología para brindar y brindar por tantos momentos compartidos. Un DJ ambientó la reunión, mientras un emotivo video con fotos de la generación hizo reír y suspirar a más de una. Cada exalumna tuvo una foto suya de pequeña en su lugar, así como una tarjeta personalizada con su nombre en la que compartieron en qué momento de vida se encontraban. ¿Lo mejor? Volver a verse después de tanto tiempo y agradecer la iniciativa. Un regreso al pasado… pero con la alegría del presente.

LEE: Graduación Colegio Alpes San Javier

Evento: Reencuentro de exalumnas Alpes San Javier.

Fecha: 4 de septiembre 2025. 

Lugar: El Kubo 

Invitadas: 41. 

CP

