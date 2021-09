Paty Navidad siguió protocolos contra COVID en "MasterChef", aseguran

Luego de haber sido hospitalizada por COVID-19, Paty Navidad reapareció este lunes en el programa "Al Extremo" para hablar de cómo se siente tras la enfermedad.

En la entrevista dijo que era mentira que tenía un tumor, que no estuvo cerca de la muerte, que la iban a intubar pero ella se negó y sobre todo, que ella “nunca ha dicho que el covid no existe", también recalcó que "el mismo derecho tienen los que eligen vacunarse, que los que elegimos no vacunarnos".

Este martes, Sandra Smester, Directora General de Contenidos y distribución de TV Azteca, dijo que ella conoce desde hace muchos años a Paty Navidad y que aunque ella tiene sus opiniones sobre la pandemia y sus dichos son muy polémicos, en el set del programa donde convive con más celebridades ha respetado todos los lineamientos.

"Eso es mentira (que no haya respetado los protocolos de salud), entró alguien, tomó una foto en lo que estaba ella grabando pero te puedo decir que estaba con todos los protocolos, no es que se infectaron porque no tomaron protocolos, Paty durante todo el tiempo que grabó, siguió los protocolos, hacía su test todos los días, y tomó todas las precauciones que se debieron tomar".

Durante la entrevista con el programa "Al Extremo", Paty agregó que siempre ha sido una persona diferente y negó tener un tumor cerebral.

"Siempre he sido una persona "no-normal", no tengo un tumor cerebral, sí lo tuve, un prolactinoma hace como diez años, pero hace 7 desapareció con medicamento. Son cuestiones hormonales", comentó.

Sobre su recuperación, Smester señaló que van bien, pero se negó a decir si ellos corrieron con los gastos de hospitalización de Navidad.

"Paty y Rebecca, que fueron las más afectadas dentro de lo que se puede decir están muy bien, son unos mujerones", finalizó.

