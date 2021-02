Paty Cantú y Lasso disfrutan el fin de una relación

Convencida de que la música requiere de letras profundas y abiertas al diálogo de lo cotidiano, la tapatía Paty Cantú inicia 2021 junto a la voz del venezolano Lasso, con quien comparte su nueva composición “Odiarte”, canción en la que reflexiona sobre cómo es posible sobrellevar una separación amorosa de una manera más amble y madura.

“Estoy con la bendición de poder tener una canción maravillosa, una canción que sana, que me sana a mí porque es una historia personal, pero también pueda sanar a otra gente, y al lado de un artista y un humano que es increíble como Lasso, iniciamos 2021 con ‘Odiarte’, que habla de todo menos de odiarte”, explicó Paty Cantú.

En este primer dueto entre Lasso y Paty Cantú, ambos cantantes señalan que la canción tiene un significado contrario a su título, pues la lírica tiene la intención de aprender a disfrutar y soltar el fin de una relación en la que hubo amor, pero tomar la claridad para saber decir adiós en el momento justo.

“Es una historia real, es una historia personal, es que estoy por fin lista para aceptar que esta es nuestra verdad, que a nosotros no nos tocaba estar juntos para siempre de esta forma, pero le doy gracias a Dios que nos tocó querernos de esta u otra forma y para superarte tengo que dejar de satanizarte, dejar de empujarte. De alguna forma -es decir- te quiero, gracias, me voy, sigo. Es una canción de amor incondicional”.

Aprovechando la oportunidad de encontrarse personalmente, Paty Cantú y Lasso no dudaron en ofrecer una historia especial en el video de “Odiarte” -que supera el millón y medio de reproducciones a una semana de su estreno-, pues ambos cantantes protagonizan una trama que está inspirada en la afamada película “ Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”, dirigida por Michel Gondry.

Lasso destacó el vínculo que ha creado con Paty Cantú, de encontrarse con un nuevo público y cómo México le ha ayudado a consolidar su carrera musical: “Fue muy duro el comienzo, nunca pensé que sería tan difícil y cuesta arriba. Es un país que desde el comienzo me quiso, es una maravilla, es un lugar donde cada día que me despierto agradezco estar acá”.

Pide más responsabilidad en la lírica

Ante el cuestionamiento sobre si el contenido de la música es sometido cada vez más a un escrutinio más severo, Paty Cantú señaló que para ella sí es necesario que existan regulaciones más directas y constantes hacia ciertas canciones, al asegurar que no lo ve como una persecución en particular hacia un género o artistas en concreto, pero sí sobre la forma en la que, por ejemplo, se hablan y se expone a la mujer.

“Ojalá hubiera un poco más de escrutinio, no desde el escandalizarse, sino desde depurar y curar realmente para que exista una diversidad de discurso (…) en la industria de distribución de música hay una tendencia de contenido lírico muy repetitivo, muy pobre y bastante ofensivo, ese es mi punto. Hay canciones de artistas maravillosos que me gustan, pero de repente sacan unas cosas que dices si no tuviera ese color de voz, si no estuviera súper pegajosa la música, le pondría atención y me sentiría agredida como mujer, por ejemplo”, puntualizó Cantú al referirse sobre letras que denigran a la mujer.

Cantú explicó que desde su trinchera sonora ha externado situaciones que le preocupan como la violencia y los feminicidios, por lo que no dudó en sumar su voz a “911”, canción de rap en la que, junto a Muelas de Gallo, West Gold y Aczino, critican duramente las omisiones de la autoridad para brindar seguridad y reflejan el hartazgo social.

“La protesta de Muelas va hacia las autoridades y la brutalidad policiaca, la de West Gold va hacia la discriminación racial, la de Aczino va hacia la discriminación hacia las comunidades indígenas y mi protesta va hacia los feminicidios y la negligencia de las autoridades. Son los tiempos en los que más motivada me siento a no callarme”, finalizó.

JL