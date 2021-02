Harta de comentarios hirientes, burlas hacia su físico, insultos durante conciertos y hasta amenazas de lanzarle petardos durante el festival Vive Latino, la cantautora Carla Morrison explicó que razones como éstas la llevaron a tomarse un receso en su trayectoria musical y replantear su futuro y manejo en la industria.

No estoy enojada, no guardo rencor, todo está bien, está superado

Tras la conferencia de prensa virtual que ofreció hoy para anunciar su primer concierto en formato streaming el próximo 14 de febrero, Carla Morrison recordó los procesos emocionales que experimentó tras una etapa de constantes ataques y que progresivamente la llevarían a tomar la decisión de migrar a París y después ir a Los Ángeles como actual ciudad de residencia.

“No estoy enojada, no guardo rencor, todo está bien, está superado. Peso en ese momento, yo más joven, obviamente me dolía mucho y era muy fuerte sentir que nada más le fallas a la gente. Hubieron varias veces donde estaba en el escenario cantando y un tipo en el escenario parándome el dedo, sacándome la lengua, diciéndome ‘cállate pendeja’, ¿tú crees que yo quería volver a salir al escenario así?”.

“Yo estaba con terror, me mandaban hasta amenazas de que me iba a aventar petardos en el Vive Latino, y me decían ‘cuidado, porque te vamos a mandar petardos, te vas a morir a la fregada’. Yo estaba totalmente súper asustada, porque todo lo que yo hacía estaba mal, pero es muy contradictorio cuando todo el mundo te alaba y los números están distintos, te está yendo súper bien, todo el mundo quiere una entrevista contigo ¿De dónde viene todo esto? Es como una relación súper tóxica, súper amorosa, pero también me está destruyendo el alma”.

Morrison detalló que su canción “No me llames más” refleja la postura que tomó tras varios episodios de ataques y que en días pasados puso en contexto a través de una transmisión en vivo que realizó desde sus redes sociales, en la que charló con sus fans las motivaciones para componer sus letras.

“Yo siento que hubo un tiempo en mi carrera en que todo me criticaban, absolutamente de todo. Siento que mucha gente se hace de la vista gorda y dice ‘yo no me acuerdo’, pero sí pasó. De todo me criticaban, que si dijo esto, que si no lo dijo, que si tiene tatuajes, que si no tiene, que si es una gorda, que no es gorda es una flaca”.

Comparaban a Carla Morrison: "Hicieron muchísimo bullying"

Carla Morrison recordó las constantes comparaciones hacia otras cantantes y en particular enfatizó en las caricaturas que hicieron de ella: “un tipo hizo una caricatura de mí llorando por Ronald McDonald, otra caricatura en la que yo estaba persiguiendo a una hamburguesa porque así de gorda estaba. Hicieron muchísimo bullying, muchísima crítica, muchísimo de todo”.

Ahorita me vale, me acuerdo y pienso pobrecita de mí

“Todas esas cosas que me decían, obviamente hubo un momento donde me afectó muchísimo y donde dije no quedo bien con nadie (…) me iba a comer a un lugar y le negaba una foto a alguien porque estaba a pinchi medio taco ‘ah, qué mamona’, o sea, todo lo que yo hacía era un problema. Estaba en un date con mi novio, que fotos ahorita no y ‘uy, pues te debes a mí, te debes a nosotros, qué grosera eres’, iba al ginecólogo con las piernas abiertas y ‘señorita, ¿me puede dar una foto cuando terminé?, yo no podía quejarme”.

Carla Morrison compartió que en paralelo hacia los comentarios negativos hacia ella, también sucedieron situaciones profesionales en las que sentía que había gente tóxica a su alrededor.

“Por eso quise hacer ‘No me llamen’ en el aspecto de que voy a cortar con todo eso que me está haciendo mal y voy a empezar de cero, porque quiero cambiar esta dinámica tóxica que yo también estoy permitiendo, porque no sé quién soy yo. No sé cuáles son mis cimientos, no sé cuáles son mis principios, y como no tengo un suelo fijo me caigo con cualquier cosa”.

Carla Morrison expresó que su nuevo proyecto musical presentado en actos y que progresivamente ha soltado en sus redes, son un llamado personal y hacia sus fans sobre la importancia del amor propio y el cuidado de la salud mental, especialmente a raíz de la pandemia.

“Creo que por eso ‘No me llames’ fue como cortar con eso, porque me están haciendo sentir muy mal y yo sé que es un malentendido todo esto, yo sé que nadie realmente quiere hacerme daño, que nadie piensa esto de corazón (…) me voy a tomar el tiempo para cultivarme, para saber quién soy yo. Ahorita me vale, me acuerdo y pienso pobrecita de mí, ojalá pudiera regresar el tiempo y decir que todo estará bien, que estarás mucho mejor, vas a regresar mejor que nunca”.

AC