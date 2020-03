Paty Cantú experimenta con el Country

Más de 20 años de carrera han dejado huella en Paty Cantú. Sin dejar el idealismo con el que comenzó, ahora es dueña de esa sabiduría artística que únicamente se obtiene con triunfos y tropezones. Mantiene intacta el hambre de componer, pero ahora teje más fino cada canción y se mete profundo en el proceso de construirla. Y sobre todo, aprendió que las riendas de su carrera únicamente tienen espacio para sus manos. Es ella y nadie más quien dirige su destino.

Dicen que en cada canción el artista muestra el momento en el que vive, y Cantú deja claro lo que siente en “Cuando vuelvas”, el primer tema de lo que será “La Mexicana”, disco con el que reafirma los pilares sobre los que ha construido su carrera: Enemiga de lo efímero, de las fórmulas y las zonas de comodidad.

“Estoy contenta con las reacciones que está causando ‘Cuando vuelvas’”, afirma en entrevista exclusiva con EL INFORMADOR. “Despierta esa sensación de empoderamiento y sobre todo, enamoramiento. Pero ahora hablo de otro tipo de amor, de ese que es muy importante, del que nos debemos a nosotros mismos. De perdonarnos, saber levantarnos y seguir”.

Con influencias del género country, pop y hasta toques sinfónicos, “Cuando vuelvas” busca la épica en lo sonoro y también en lo visual. Por eso Paty Cantú decidió que el video se grabara en el Paseo del Viejo Oeste de Durango, atractivo turístico cercano a la capital de ese Estado. Sobre la mesa siempre tuvo la opción de grabar fuera de nuestro país, pero ella no dudó en quedarse “en casa”.

“No es nuevo combinar el country con otros géneros, en Estados Unidos tiene tiempo que sucede, pero en México no tanto. Yo tenía desde hace rato ganas de armar una canción que tuviera ambos, que la melodía sí fuera pegajosa, pero al mismo tiempo la letra contara algo”.

El mensaje lo es todo. En un momento donde la escena musical apuesta más por melodías que por letras, Paty Cantú decidió nadar a contracorriente. No le interesa que la canción termine convertida en un comercial, sino que tenga algo qué decir, sobre todo en un momento donde todas las mujeres buscan alzar la voz con fuerza.

“La canción llega en el momento justo. Es la historia de un presente problemático, pero no me quedo lamentando eso. ‘Cuando vuelvas’ es también una forma de decir ‘¡reacciona!’ ante un problema de amor, de género, de vida. No se trata de renunciar, sino de avanzar. Incluso el video, que juega con el género western del cine, demuestra que se acabó la damisela en peligro. Nosotras nos podemos salvar por nuestra cuenta”.

CORTESÍA • UNIVERSAL MUSIC

Poderoso pop

Luego de experimentar por las corrientes del género urbano, Cantú regresa al pop con “La Mexicana”, aunque adelanta que será un disco de sonidos robustos, con fusiones con otros géneros y bastantes sorpresas. “Cada canción va a presentar una naturaleza distinta, aunque eso sí, todas con un toque pop, un género que en los últimos años se ha visto minimizado pero sigue teniendo muchas propuestas por ofrecer”.

Lo más fácil hubiera sido hacer un disco de urbano. Pero “ser una más” o “hacer otra vez lo mismo” no eran opciones viables para la cantante.

“De alguna forma ‘La Mexicana’ me permite desprenderme de lo que venía haciendo, que fue muy bueno, pero es hora de hacer algo diferente. Es mi manera de decirle a la gente que sigo siendo yo, con la suma de buenas y malas experiencias, siempre dispuesta a ser como soy. No me interesa ser la chica con más plays o la más seguida en redes sociales. Estoy aquí para hacer música”.

“Cuando vuelvas” también es la presentación de Paty como productora del tema. El disco, en sí, tiene un fuerte mensaje feminista. En todos los procesos creativos hubo al menos una mujer involucrada. “Quiero que las niñas que lo escuchen sepan que ellas pueden ser lo que quieran. Normalizar que el trabajar justo y ser derechos nos abre las puertas a todos”.

Y tras 20 años de tocar, abrir (y abrirse) puertas en los escenarios y en la vida, Paty Cantú resume en una frase la gran enseñanza: “No permitas jamás ser el personaje secundario de tu vida”.

CORTESÍA • UNIVERSAL MUSIC

Vuelve al terruño

A la par del lanzamiento de su nuevo sencillo, Paty Cantú volverá a Guadalajara para presentarse en el evento Fusión 2020 #ProvocaUnCambio, este 6 de marzo en La Santa. El show está organizado por las estaciones Planeta 94.7 y La Z 107.5, ambas en FM.

“Me encanta regresar a Guadalajara, con mi gente a mi terruño. Es una carga de energía extraordinaria y más poder compartir con colegas de diversos géneros”, adelanta la intérprete, que agrega que la presentación será “maravillosa. Voy a presentar el sencillo ante mi gente y claro, interpretar algunos clásicos”.

En el evento estarán presentes artistas como Pedro Capó y Piso 21. “Es un evento muy bien hecho, con música en vivo que me emociona mucho hacer”, apunta Paty.

JL