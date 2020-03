Rodrigo Prieto dirigió la fotografía de "The Man", videoclip de Taylor Swift

El cineasta mexicano nominado a los Premios Oscar 2020, Rodrigo Prieto, fue el director de fotografía en el videoclip “The Man”, recientemente estrenado por Taylor Swift en YouTube.

“Rodrigo Prieto, nuestro director de fotografía, es absolutamente brillante, realista y divertido”

A través de redes sociales, la cantante de “Lover” dio a conocer que el mexicano, que ha trabajado también en varias ocasiones con Martin Scorsese, fue uno de los principales en el equipo de producción que llevó a cabo el proyecto.

“Rodrigo Prieto, nuestro director de fotografía, es absolutamente brillante, realista y divertido”, destacó Swift.

Junto al mexicano, agradeció al productor Jil Hardin, el AD Joe “OZ “ Osborne y Ethan Tobman. En la parte del maquillaje, fue Bill Corso quien lideró al equipo, y que ya trabajó con la estrella pop en su anterior video “Look What You Made Me Do”, donde la caracterizaron de zombie.

Rodrigo Prieto fue nominado al Oscar en la edición 92 en la categoría a Mejor Fotografía, por su trabajo en “El Irlandés”.

En “The Man”, videoclip de Taylor Swift estrenado el pasado jueves, la intérprete ganadora del Grammy se convierte en un hombre que, en distintos escenarios, abusa de su poder y celebra con egocentrismo actividades que, en su mayoría, son aplaudidas por el género masculino.

Taylor aprovechó el momento y añadió varios “Easter Eggs” de su vida musical y escenarios que sus fans comparan con películas o situaciones donde se idolatra al hombre. Hasta el momento, el audiovisual cuenta con más de 15 millones de reproducciones en YouTube.

“The Man” fue escrito, dirigido y protagonizado por Taylor Swift.

AC