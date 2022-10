El cazafantasmas Carlos Trejo no tiene compasión por el conductor Alfredo Adame, quien se encuentra todavía hospitalizado debido a la cirugía de emergencia a la que fue sometido la tarde de este lunes en la Ciudad de México.

En lugar de mandarle una pronta recuperación o algunas palabras de aliento por el duro momento que está pasando, lo que hizo Trejo fue burlarse del actor, y hasta dio a entender que la golpiza que recibió fue resultado de una acción que el mismo Adame provocó.

"Hay que recordar que este pende... fue el que agredió, ¿no hubieran sido mujeres verdad?", fue lo que escribió el autor del libro "Cañitas" en sus redes sociales.

Pero el mensaje no terminó ahí, Trejo, incluso, mandó felicitar a los agresores de Adame y hasta aseguró que les tiene una gran admiración.

"Una chela a esos grandes, grandes ciudadanos, mi admiración y respeto", añadió.

Hay que recordar que este pende....j fue el que agredio, no hubieran sido mujeres verdad ???!!! una chela a esos grandes grandes ciudadanos ����������mi admiración y respeto������������ pic.twitter.com/1mzy1UdbRl — Carlos Trejo OFICIAL CAZAFANTASMAS (@trejo_oficial) October 11, 2022

Hay que recordar que Carlos Trejo y Alfredo Adame han tenido una enemistad muy fuerte desde hace mucho tiempo, no sólo han protagonizado una guerra de declaraciones, también se han agredido físicamente.

Mientras que Adame ha dicho en ocasiones que Trejo se quiere colgar de su fama, este último se ha burlado de él y hasta en una ocasión le aventó una botella de plástico en la nariz que le provocó una leve herida.

Cuando se anunció el incidente que le provocó las fracturas en el rostro de Alfredo, Carlos subió un video riéndose de lo ocurrido. Aunque, hay que reconocer que Adame tiene varios detractores, gente del público le ha pedido al cazafantasmas un poco más de respeto y otros señalan que nunca se ha enfrentado a él.

"Ya ni te topa y tú siempre hablando de él", "¿De qué te ríes?", "No te burles de las desgracias de otros, la vida es justiciera", "Ya todos golpearon a Alfredo Adame menos tú", "Mucha risa, pero tú nunca has podido con él, vamos tanto hablas y nunca le has tocado un pelo", es parte de lo que dicen las personas.

MF