Paty Cantú, 333 veces más poderosa

Los cambios vienen de las mentes que están dispuestas a transformar su entorno y ser un reflejo para los demás. El arte ha sido un medio de expresión para Paty Cantú, para abanderar la libertad de ser y de pensar, de abrazar la diversidad y de que su música sea un puente de entendimiento para los corazones que conecten con la esencia creativa que ella tiene. Y siéndose leal a ella misma, ha evolucionado su sonido y sus letras en mensajes que empoderan a todos, a las mujeres y a aquellos que luchan por sus derechos.

“Yo he pasado por muchas cosas, de chiquita me hicieron bullying; por ser mujer me topé con muchos prejuicios y al final del día me di cuenta quién soy yo. Y soy una persona que se identifica con aquel que ha sido tumbado, pero que se levanta y lucha incansablemente. Soy esa persona que se ha sentido muchas veces que no encaja en cualquier lugar, pero que ha encontrado su forma de quererse al espejo, tal vez soy una persona no convencional”, comparte en entrevista.

“Yo vengo de una familia donde hay protestantes, ateos, judíos y católicos… Literal. Y hay un respeto muy grande para la mujer, en mi entorno el 90% de mis amigos son comunidad LGBT, y no sé, simplemente empecé a decidir que eso se iba a notar en mi música, en mi cara, en mi discurso, porque somos parte del mundo, tal vez las mujeres no somos minoría, pero también tenemos que luchar por muchos derechos al igual (que los que sí lo son). En mi pequeña lucha cotidiana los trato a todos como iguales en una letra de amor, de sexo, de lo que sea, pero todos son iguales. Aquí estoy, esta es mi gente, esta es mi familia, no tengo hijos, pero tengo muchos hermanos en el mundo”.

Destaca Paty que el arte tiene que ser utilizado para ir más allá que tres minutos y medio de un buen baile, “justo son las canciones que realmente hacen una diferencia y tocan el corazón, las que siguen sonando 20 o 30 años después. El discurso puede abrir más mentes de lo que uno se espera, siempre que me lo preguntan socialmente, yo siempre hablaré en favor de la libertad, y esta no es real sino es para todos, los derechos humanos no son justos sino son para todos”.

Promueve “Miento”

En mayo próximo Paty estrenará nuevo disco, un álbum grabado en vivo en Guadalajara el año pasado y que lleva por nombre “#333”. El sencillo actual que promociona es “Miento” con Jesse Baez, pero también ya están disponibles otros temas en plataformas digitales como “#Natural”, en colaboración con Juhn y “No fue suficiente” a dueto con Karol G.

De igual manera, Paty tiene otros dos sencillos fuera de este proyecto musical, uno es con Morat del disco tributo a Marco Antonio Solís, la canción se llama “A dónde vamos a parar” y el single “Vamos por la estrella” con Sofía Reyes y Kap G que es un tema en apoyo a la Selección Nacional de Futbol a propósito del Mundial Rusia 2018. A lo largo del año habrá más colaboraciones que estarán disponibles también en formato digital.

“Estoy muy pero muy contenta con todo lo que viene para este proyecto (#333), es quizá mi proyecto más libre y por libre me refiero a que no hay un auto-prejuicio para poder probar y vestir las canciones de manera distinta dependiendo de la historia que representan con influencias y mezclas distintas también. Porque la realidad es que mientras más conoces y te adentras a más géneros, tu abanico de opciones se abre y se hace más grande , y ahora puedo contar una historia triste con una balada como la gente está acostumbrada a escucharlas, pero también puedo contar una historia de extrañamiento instintivo, más físico”, comenta la cantante en entrevista.

En este nuevo disco, Paty experimenta con estilos como el R&B, el hiphop, el trap, sin dejar de lado su estilo, la que conoce y quiere el público. “Estoy feliz de poder contar historias diferentes, de conservar mi esencia, pero también de evolucionarla y poder jugar con más cosas, porque no me atrevería a jugar con algo que desconozco, pero en estos últimos años aprendí a conocer muchos géneros cuando me llevé y me traje música de otras partes”.

Gira internacional

El 1 de junio Paty Cantú inicia la gira de conciertos de “#333” en el Auditorio Nacional donde llevará a varios de los intérpretes que colaboran en este material. En agosto será parte del cartel de Lollapalooza, en Chicago; el 3 del mismo mes estará en Argentina y un día después en Chile; antes, se presentará el 6 de mayo, en Bogotá. Estas son las primeras fechas que destapa y en sus redes estará avisando cuando serán las ciudades de la República Mexicana, Guadalajara está presente en la agenda y donde también espera llevar a sus artistas invitados. “Mi intención es que la gira sea para el mundo, que pueda pasar por todas partes”.