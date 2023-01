La firma de moda italiana Schiaparelli causó controversia durante Paris Fashion Week al presentar una impactante colección en la que incluía enormes cabezas falsas de leones y otros felinos.

Al compartir imágenes de la pasarela en redes sociales, la marca añadió la leyenda: "Ningún animal fue lastimado en la creación de este look", ya que diversas personas creyeron que se trataba de cabezas reales.

La firma de moda Schiaparelli presentó su colección primavera/verano 2023 durante Paris Fashion Week y no dejó a nadie indiferente. AP/ Michel Euler

Otras personas criticaron a la marca por romantizar las pieles de animales a favor de la moda, aunque se trataran de materiales sintéticos.

"Tenemos que dejar de mostrar a los animales como 'productos' de lujo. Podrán estar hechos de espuma, pero éstas son especies en peligro de extinción que históricamente han sido sacrificadas para convertir sus pieles en prendas de vestir. Estas imágenes solo muestran que éstos animales tienen valor en su muerte. No lo tienen, su belleza radica en su vida, sus adaptaciones y su historia evolutiva. No caminar por una pasarela. La inspiración es poderosa, y esta no es una buena inspiración", comentaron a Schiaparelli en redes sociales.

Otros comentarios que criticaban la pasarela de Schiaparelli argumentaban que a pesar de haber utilizado materiales sintéticos, ésto promovía la crueldad contra los animales.

Según reveló la firma italiana en redes sociales, las cabezas de felinos fueron esculpidas a mano en piel sintética de espuma, resina, lana y seda, y pintadas a mano para que parezcan lo más realistas posible.

AP/ Michel Euler

MR