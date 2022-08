Paola Decanini lanza su bolero “Me tengo que ir”

“Me tengo que ir” es el nuevo sencillo de Paola Decanini, quien, este viernes 5 de agosto, ha estrenado a través de múltiples plataformas digitales, siendo este tema parte de su segundo disco, bajo la producción de La Zorra Estudio y en colaboración con Memo Andrés y masterización de Enrique Lezama.

A través del género musical bolero, Paola Decanini nos canta la importancia de ser felices y expresar cómo nos sentimos en cualquier momento pues de ello dependerá en gran medida el triunfo de nuestro bienestar tanto físico como mental.

La cantante comenta que este sencillo nació de la necesidad humana de vivir el presente y no apegarse a ningún tipo de relación, ya sea amorosa, laboral o familiar porque eso siempre causará estragos e inseguridades en nuestro ser.

Para Paola Decanini el secreto de la vida y del amor es liberarse de cualquier tipo de ataduras emocionales y posesividad para así disfrutar desde la libertad todo el esplendor que el universo envía para crear un destino pleno.

“’Me tengo que ir’ es una canción que en lo personal me hizo entender que no tengo el poder sobre nadie más. Me hace caer en cuenta que somos los encargados de nuestro propio destino, que en la vida tenemos opciones de caminos y decisiones, que a pesar de que vivamos un amor intenso con alguien más somos seres independientes, que nadie nos puede rescatar de nuestras lagunas más que nosotros mismos”, detalló la cantautora Decanini.

Este nuevo sencillo está inspirado en los boleros melancólicos aunque la letra tiene todo el toque entusiasta. La cantante nos comparte que musicalmente está inspirado en la raíz de los boleros latinoamericanos, agregándole un toque moderno, una mezcla de instrumentación latina y una letra directa.

¿Quién es Paola Decanini?

La compositora Paola Decanini inició sus estudios de piano a los cuatro años y realizó su carrera de Composición y Producción en Berklee College Of Music. Actualmente, radica en la Ciudad de México realizando su carrera artística como cantautora y compositora para visuales.

Durante su trayectoria artística ha hecho música original para cortometrajes, películas, documentales y comerciales. Su trabajo ha sonado en proyectos como “Amarres” y “Búnker”, producida por Dopamine Content para Warner Media con distribución a través de HBO Max; así como “Niños lindos”, una obra de teatro dirigida por Juan Ríos Cantú; publicidad a nivel mundial para distintas marcas.

A inicio del 2022 lanzó su primer álbum “Dual”, conformado por 10 tracks, sin olvidar que también ha compuesto y producido canciones para artistas como la Banda Sinaloense Aljibe, Cardenales De Nuevo León, Banda Zirahuén, Priscilla Félix y Nora Gonzales.

