Escucha "boy", lo nuevo de The Killers

The Killers reveló nueva música tras el lanzamiento el año pasado de su aclamado séptimo álbum "Pressure Machine". "boy" ya está disponible a través de Island Records. Escrita por el líder Brandon Flowers, la canción ve a la banda regresar al sonido del himno que llena estadios. La banda debutó la canción en el Mad Cool Festival del mes pasado en Madrid. La canción fue escrita antes de "Pressure Machine" y, dice Flowers, los temas explorados en las letras en realidad lo llevaron en el camino hacia la escritura y la recreación de ese álbum.

"Esta fue la primera canción escrita después de que tuvimos que cancelar la gira 'Imploding The Mirage' debido a la pandemia. Recientemente, me había mudado a Utah y comencé a hacer viajes a Nefi, donde crecí. Descubrí que el lugar del que había querido alejarme tan desesperadamente a los 16 años era ahora un lugar al que no podía dejar de regresar. Tengo un hijo que se acerca a la edad que tenía en ese momento de mi vida. Con 'boy', quiero acercarme y decirme a mí mismo, y a mis hijos, que no lo piensen demasiado. Y buscar las 'flechas blancas' en sus vidas. Para mí ahora, las flechas blancas son mi esposa, mis hijos, mis canciones y el escenario".

Producido por The Killers, Stuart Price y Shawn Everett, el lanzamiento de la canción sigue a la reciente gira de la banda por el estadio del Reino Unido, que los vio tocar ante más de 400 mil fanáticos en espectáculos que incluyen dos noches eufóricas en el Emirates Stadium de Londres. "boy" sale antes de la gira de la banda por estadios de América del Norte, la más grande de su carrera hasta la fecha, que comienza en Vancouver en el Rogers Arena el 19 de agosto.

