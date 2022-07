Paco Stanley: "La Cotorrisa" hace parodia sobre la muerte del conductor y los critican

La muerte de Paco Stanley fue uno de los eventos que más dolor causaron al mundo del espectáculo, no solo porque el conductor era una de las figuras más queridas por el público; también por las condiciones en las que perdió la vida, pues fue víctima de un asesinato.

Ahora, 23 años después, se ha viralizado en las redes un video en el que varios influencers, entre ellos los integrantes de "La Cotorrisa" hacen una parodia sobre este trágico suceso, lo que les ha causado una ola de críticas en las redes sociales.

En el clip aparecen Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores del irreverente programa, junto al también conocido Alex Montiel y otros de sus amigos en el restaurante El Charco de las ranas (lugar donde Stanley fue asesinado); mientras todos se encuentran en una mesa, uno de ellos le dice a los demás que irá el baño y justo en ese momento uno a uno se levanta de sus asientos diciendo "yo también".

Lo que ha causado gran controversia es que, esta escena, es una clara referencia a la versión de los hechos que durante tantos años ha sostenido Mario Bezares y en las que se explica que mientras éste se dirigía a los sanitarios, Paco salió del lugar para esperarlo en su coche, acto seguido fue alcanzado por unos sujetos que le arrebataron la vida por varios disparos.

Las reacciones en las redes no se han hecho esperar y la mayoría de los usuarios coincide que su sketch es una muy mala broma y de pésimo gusto: "Estuvo muy mal plan", "No me causó risa", "De pésimo gusto", "Uuuy qué nivel de comedia", "Se pasaron", "Qué broma tan original", son solo de algunos de los comentarios que han recibido.

Sin embargo, también hay otros internautas que salieron en su defensa, asegurando que sólo es comedia y que todo mundo sabe que ellos manejan un sentido del humor bastante ácido.

MF