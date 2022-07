Natanael Cano asegura ser el cantante más talentoso de México (VIDEO)

Una vez más, el cantante Natanael Cano ha causado polémica en las redes sociales, pues ahora el famoso intérprete de corridos tumbados aseguró que es uno de los artistas en México con más talento y que no existe alguien que lo iguale.

Fue a través de sus redes sociales, donde Natanael realizó un live contestando preguntas, por lo que dio su opinión acerca de los cantantes que existen en el país, además de su talento y su música que lo ha posicionado en la industria.

El cantante mencionó en el clip que ha estado pensando si existe alguien con más talento que él y que hasta el momento no ha encontrado a ese artista.

"Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo", dijo Natanael.

Eso no fue todo, ya que también presumió que tiene potencial para llegar lejos en otros países, agregando que él es el número uno.

"Pero estamos hablando de México nomás...Pero nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país, sabes. Ustedes tranquilos y yo nervioso, el artista número uno".

Tras las palabras del joven, los usuarios en redes sociales lo criticaron y mencionaron que en realidad no tiene talento como él dice.

No es la primera vez que Cano está envuelto en temas polémicos, pues hace unos años tuvo un pleito con Pepe Aguilar, haciendo mención que no lo conocía y criticar al artista del regional mexicano por unas declaraciones que había hecho sobre algunos géneros musicales.

MF