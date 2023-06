Todo lo que rodea a Paco Stanley es polémica. No sólo la forma en la que perdió la vida el 7 de junio de 1999, sino las relaciones con sus compañeros, entre ellos Mario Bezares, que siempre fue objeto de bromas por parte del conductor acerca de su esposa, motivo por el cual comenzaron a surgir rumores que cuestionaban su paternidad con uno de sus hijos.

Detalles sobre la vida de Paco Stanley han vuelto a salir a la luz tras 24 años de que fuera asesinado a las afueras de un conocido restaurante de la Ciudad de México, las causas reales del por qué mataron al entrañable personaje de televisión aún no han sido reveladas con claridad, tampoco se ha detenido a quien lo hizo, sin embargo, aspectos de su vida personal continúan dando de qué hablar ahora que se hicieron dos series sobre su vida.

El aspecto personal de Paco fue algo que él supo llevar muy bien lejos de los escenarios de sus programas; tuvo cuatro hijos: Francisco Stanley Solís, Francisco Stanley Pedraza, Leslie Stanley Pedraza y Paul Stanley Durruti; el primero de ellos falleció de un paro cardiaco, tenía 35 años y en ese entonces Paco dirigía "¡Pácatalas!".

La versión de que Alan, uno de los hijos de Mario Bezares era en realidad hijo de Paco Stanley, fue algo que se habló durante mucho tiempo a raíz de un chiste que Paco hizo al respecto y también al gran parecido físico entre ellos , sin embargo, Brenda, esposa de Mario, estalló y habló nuevamente al respecto.

Brenda Bezares le pide perdón a su hijo

A través de un comunicado, Brenda Bezares, casada con Mario desde 1994, reiteró que ha sido una mentira lo que algunos han sostenido durante años sobre que su hijo Alan no es hijo de su esposo Mario Bezares, sino del fallecido Paco Stanley , comentó que si bien, en su momento no pudo defender a su hijo, pues estaba enfocada para que Mario saliera de la cárcel, cuando fue señalado como sospechoso de la muerte del conductor, ahora cuenta con la herramienta legal para hacerlo.

"En su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia, en ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy solo quiero que nos dejen en paz ya bastante hemos sufrido y pasado por cosas inimaginables, y a pesar de... hemos salido adelante con la cabeza en alto como siempre y con la verdad, no obstante eso, siguen con una idea vendida para dañar y desprestigiar, para salvar su trabajo mal hecho a costa de inocentes como nuestro hijo, ¡BASTA ya! No intento convencer a nadie, solo que ahora tengo las leyes de mi lado para proteger a los míos y como ayer defenderé lo injusto", se lee en la primera parte del comunicado.

Mostró fotos de una copia notariada de la prueba de paternidad , la cual se realizó en 2001 para acallar versiones, y enfatizó que quien la calumnie será demandado.

"Como mujer es tan desagradable tener que dar explicaciones públicas de una injuria, y lo hago solo con el único objetivo que respeten la vida de mi hijo y la de mi familia, adjunto la copia notariada de la paternidad, con la finalidad de que a partir de hoy, están todos enterados que quien calumnie será demandado".

Finalmente, Brenda le pidió perdón a su hijo por las burlas que recibió en el pasado y por lo que las personas, sin saber la realidad, le hicieron pasar.

"A ti hijo mío quiero decirte que eres el más valiente y fuerte, que estoy muy orgullosa de ti, que no tienes la culpa de nada, lamento por todo lo que te han hecho pasar la gente sin criterio que solo juzga sin saber. A todos les digo que nadie está a salvo de las injusticias, que no hemos aprendido nada como humanidad, ocupémonos cada quien de su vida y dejemos de juzgar", opinó.

Aunque varios de sus seguidores aplaudieron que se defienda, otros la criticaron al decir que era innecesario que ella sacara un tema que "ya nadie recordaba".

OA