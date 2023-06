Ayer, 7 de junio, fue el aniversario luctuoso del actor y conductor de televisión Paco Stanley. La fecha recordó la forma en la que murió en 1999, luego de que presuntamente fuera abordado por un hombre armado que le dio muerte, y la polémica que se desarrolló por el caso que nunca se ha resuelto; además, la noticia de una serie que se prepara y que tendría como protagonistas a Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez.

El nombre de Paco Stanley se volvió tendencia y sigue siéndolo. En redes sociales se compartieron imágenes, memes y videos sobre el conductor que recordaron su carrera y su participación en los exitosos programas de televisión que encabezó.

De entre esos videos, destacó uno en el que Paco Stanley lee, en pleno programa "¡Pácatelas!", lee el mensaje de un narcotraficante mexicano.

En el video se muestra la entrada al programa luego de unos comerciales, el público aplaude y Paco Stanley tiene una tarjeta en la mano que comienza a leer: "Reciba un pequeño presente de su amigo ‘Mayo’ Zambada, de Culiacán, estamos aquí presentes..." Pero después, el mismo conductor se da cuenta de un error, "Me quemé, ¿Verdad?", y explica que el mensaje tenía una petición, no leerlo en público , pero no lo revisó hasta el final.

Tras las risas de Stanley y Mario Bezares, el conductor pregunta dónde está el "Mayo", pero ningún hombre levanta la mano . Alguien señala a un hombre bigote y asegura que se trata del narcotraficante, comparándola con una fotografía del capo.

Fueron muchos los usuarios de redes que destacaron el curioso momento. Algunos más anticiparon que la serie de Paco Stanley "estará buena" si se incluyen este tipo de detalles y otros, que relacionan al conductor con el mundo del narcotráfico.

OA