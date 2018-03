Pablo Valentín, actor multifacético

Los actores gozan de darles vida a personajes bastante diferentes entre sí, pasan de héroes a villanos, pero lo que más disfruta el actor Pablo Valentín, es interpretar a aquéllos que son multifacéticos, por lo que se encuentra bastante satisfecho con su más reciente personaje: Benjamín Acosta de la telenovela de Televisa "Por amar sin ley".

"Mis personajes favoritos para interpretar son cuando tienen muchas facetas, así el público no te cataloga sólo en bueno o villano. Son los más disfrutables, a los que se les puede buscar el lado humano, porque todos tenemos muchas facetas, y en este caso, con Benjamín, lo estoy disfrutando tanto, porque es un personaje que podría ser catalogado como villano, pero le buscamos los por qué es así".

Benjamín Acosta es un gran abogado, Valentín lo detalla desde el exterior hacia el interior: "desde la superficie es un abogado muy exitoso, gana prácticamente todos los casos que toma, es muy audaz, es el abogado que mete más dinero al bufet donde labora. Gana sus casos, pero en muchas de las ocasiones con trampas, lo que le interesa es el dinero, no se preocupa tanto por los clientes, aunque hace un buen trabajo, pero cobra muchísimo".

Por el lado familiar, el personaje interpretado por Valentín, "no es muy intachable como todo mundo piensa, ya que, en apariencia parece tener una familia ejemplar, ser el esposo ideal; sin embargo, los rumores comienzan a surgir.... ¡Tiene una amante! Es otra abogada que también es muy talentosa e igual de ambiciosa. Entonces, trabaja tremendamente la doble moral y yo supongo que, en una de esas, se le caerá todo el teatrito".

De la comedia al drama

Si bien Pablo Valentín ha destacado por su papel de "Pedro" en la serie mexicana de comedia "Vecinos", se alegra de poder cambiar a un personaje menos amable y cómico: "Cuando me ofrecieron un trabajo tan diferente a este personaje que tanto ha llamado la atención, lo agradecí muchísimo porque me da la posibilidad, como actor, de mostrar otras facetas, otras capacidades".

Para lograrlo, no duda en trabajar estrechamente con los directores, pues "siempre, desde que empecé a trabajar como actor, me he puesto en manos del director, creo que es lo más conveniente, trabajar de la mano del director porque al final es la cabeza de la narración; en este caso, han sido muy atinados, capaces y talentosos, Salvador García y Alejandro Gamboa".

No te la pierdas

"Por amar sin ley" se estrenó el 12 de febrero de este año y se trasmite a las 21:30 horas de lunes a viernes en el canal de Las Estrellas.