Las telenovelas son grandes fenómenos de la televisión. Historias que se prolongan por meses, que se desarrollan día tras día, personajes con los que el público se encariña porque estar frente al televisión, enredado en los melodramas y tragedias románticas genera costumbre. Más allá de los actores, los protagónicos y los famosos, las grandes escenas de villanas irredimibles y las canciones iniciales que se vuelven éxitos, hay una faceta de las telenovelas de la que no se habla tanto, pero sin la cual las novelas, en primer lugar, ni siquiera podrían existir: el mundo de quienes las escriben.

Martha Carrillo y Cristina García son dos escritoras mexicanas de telenovelas que, desde hace años, han trabajado en mancuerna, creado éxitos de la pantalla. Trabajando juntas por nueva ocasión, las escritoras crearon ahora “Mi verdad oculta”, el próximo estreno de Televisa que llegará a las pantallas a finales de este año, en el horario de las 18:30 horas; es una producción de Carlos Moreno Laguillo.

En conversación con EL INFORMADOR, las escritoras, creadoras de éxitos como “Tres mujeres”, “Amor Bravío”, “En nombre del amor”, entre otras, dieron a conocer los detalles de este nuevo melodrama, y de los procesos de escritura necesarios para escribir una novela.

Inspirada en la telenovela chilena de 2016

“Amanda”, creada por Luis Ponce, esta nueva ficción mexicana cuenta con una trama intensa y cargada de emociones.

La historia sigue a “Adriana”, una mujer de origen humilde que sufrió abuso sexual por parte de los cuatro hermanos Lizárraga.

Años después, regresa con una nueva identidad -“Aitana”- decidida a buscar justicia infiltrándose en el círculo de sus agresores. Para lograrlo, deberá ganarse la confianza de la matriarca de la familia, “Eloísa”, mientras lidia con sentimientos inesperados y alianzas peligrosas.

El proceso de adaptación, de desarrollar, y novelar

“Nos basamos en la historia original, pero la cambiamos bastante. Primero, pasarla al horario de las 18:30 horas, tropicalizarla a México”, comparte Martha Carrillo, sobre el proceso de construcción de la telenovela.

“Y bajo nuestro criterio, donde sentíamos huecos en la historia, donde no había orden, lo cambiábamos. Hicimos una historia con más luz, con más esperanza, pero la novela está completamente terminada, son 80 capítulos. Los actores ya saben para dónde va su personaje. Nos tomó alrededor de diez meses, un año, escribir la novela, que tiene 80 capítulos”.

Aunque “Mi verdad oculta” es una historia adaptada, en este proceso de adaptación las escritoras hacen suya la obra. Martha Carrillo y Cristina García se conocen tan bien, y hacen tan buena mancuerna, que básicamente escriben a cuatro manos, y una corrige o modifica lo que hace la otra, y viceversa, y es así como nace una historia completamente nueva.

“Tienes que hacer la historia tuya. Es una adaptación, pero una adaptación libre, porque finalmente como creador es mucho más rico ir construyendo día a día, así me siento una con la pluma”, dice Martha Carrillo. “Trabajamos juntas, cada una le puede meter mano a lo que escribe la otra con toda la confianza porque aquí no importa si la idea es de Cristina o mía, lo que importa es que funcione la historia”.

Entregar una historia día con día

Por su parte, Cristina García dice que lo difícil y lo grandioso del arte de novelar es hacer una historia interesante cada día, algo que mantenga enganchado al público, desde las historias principales hasta las historias secundarias. Pero, sobre todo, sentir un gran amor hacia las telenovelas, amor que ellas sienten y dejan en cada escena escrita.

“Es un proceso muy bien elaborado en cada capítulo. Cuando lo ves al aire pareciera que no, pero es un trabajo muy amplio, escribir guiones para 80 capítulos; es un reto porque tienes que hacerlo emocionante para que te sigan viendo semana con semana”, cuenta Cristina García.

“Tienes que irlo mezclando con personajes secundarios y hacer historias secundarias que sean igual de interesantes. Yo creo que quienes nos dedicamos a esto traemos un chip, es un don que Dios nos da. Somos muy observadoras, nos vamos fijando mucho en los detalles y también nos gusta leer mucho, vemos muchas series, vemos muchas películas, vamos mucho al teatro, pero sobre todo somos buenas escuchando”.

“Entonces, simple y sencillamente nos gusta el formato, nosotros crecimos con las telenovelas. Siempre es un drama muy particular el de las novelas, y nosotras estamos enganchadas y enamoradas de ellas”, agrega.

Asimismo, Martha Carrillo y Cristina García dijeron que su éxito se basa en la pasión con la que ejercen el oficio, y aseguran que las telenovelas no desaparecerán porque la gente siempre busca algo de esperanza: aunque en la vida real el amor no siempre triunfa, en las telenovelas sí. Y ellas, como románticas empedernidas, desde su trabajo brindan esa esperanza.

“Lo más bonito de esta labor es que enamoras todos los días a un público y eso es lo más difícil de hacer. Todos los días es decirles a las personas, ‘aquí estamos, ven para que te platiquemos esta historia’”, dice Martha Carrillo. “Yo soy una romántica, me encanta el amor, escribo historias dedicadas al amor, en las novelas el amor gana y el mal paga. Eso en la vida no sucede. Entonces cuando te das la oportunidad de entregarle a la gente historias con poquito de amor o poquito de esperanza, es necesario, por eso las telenovelas es un género que siempre va a estar vigente, porque el amor triunfa”.

“Es muy lindo que después de tantos años sigamos aquí escribiendo telenovelas porque de verdad damos lo mejor de nosotras, estamos enamoradas de lo que hacemos, escribimos con pasión desde la primera línea”, afirma Cristina García. “La gente dice, ¿cómo le hacen para escribir tanto? Pero es que cuando escribes vas creciendo con los personajes, vas viéndolo todos los días cómo se va a la derecha o a la izquierda, y que represalias hay. Entonces es un reto escribir tantos capítulos, pero es un oficio maravilloso”, finalizó.

Una historia construida con amor

“Mi verdad oculta” sigue la historia de “Aitana” (Susana González), una mujer que aparenta ser dura debido a que de joven sufrió una violación por parte de los hermanos Lizárraga, de los que jura vengarse, y a quien la vida sorprenderá al enamorarse de “Luciano” (David Chocarro), el mayor de los Lizárraga.

Es una historia original de María Luisa Hurtado, Daniela Lillo, Felipe Montero, Luis Ponce y Lula Almeyda con versión libre y libretos de Martha Carrillo y Cristina García.

El elenco principal está encabezado por Susana González, quien interpreta a “Aitana”/ “Adriana”, David Chocarro como “Luciano Lizárraga” y Andrés Palacios como “Zacarías Castillo”, el ex novio que se convierte en un aliado clave. Completan el reparto figuras como Geraldine Bazán (“Larissa”), Rosa María Bianchi (“Eloísa”), Ferdinando Valencia (“Íñigo”), Chris Pazcal (“Mateo”), Michel Duval (“Bruno”) e Irán Castillo, entre otros talentos consolidados.

