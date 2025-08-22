Angelique Boyer celebra los 15 años del estreno de la telenovela Teresa , la historia que asegura le cambió la vida, y que sin lugar a dudas la inmortalizó entre los amantes de los melodramas, pues a la distancia, las frases de Teresa Chávez, el personaje al que le dio vida Boyer, siguen de moda e inundan las redes en memes y en reflexiones de vida.

Teresa fue producida por José Alberto Castro en 2010, se trata de una adaptación de la telenovela del mismo nombre original de Mimí Bechelani. La historia habla de una joven hermosa e inteligente que busca desesperadamente salir de la pobreza en la que vive , y para lograrlo lo sacrifica todo, incluso el amor.

Aunque han existido varias versiones de Teresa, como la de 1959 protagonizada por Maricruz Olivier, o la versión de 1989 con Salma Hayek, la de Angelique Boyer gustó mucho por la interpretación de la actriz, que protagonizó la historia de amor con su actual pareja en la vida real, el argentino Sebastian Rulli; Aarón Díaz también fue uno de los amores de Teresa dentro de la historia.

Angelique Boyer celebra los 15 años de Teresa

En su cuenta de Instagram, Angelique Boyer celebró los 15 años de Teresa y se sinceró al decir que fue el proyecto que le cambió la vida.

" ¡Ay, Teresa! A 15 años de este proyecto que me cambió la vida … ¿Se acuerdan de esas frases que se quedaron para siempre? ¿Cuál es su preferida? Gracias por tanto amor a esta historia", escribió para acompañar un video que reúne varias frases icónicas de su personaje.

Después, compartió otro video en donde varios jóvenes se inspiran en algunas frases de Teresa en redes sociales, como Instagram y TikTok: "Qué viaje tan hermoso volver a ver esto! Gracias por seguir recordando a Teresa con tanto cariño, después de 15 años. ¡Este personaje vive gracias a ustedes! ", dijo.

Teresa se reencuentra con su padre, vestido de padre

Finalmente, la actriz de origen fracomexicano compartió un último reel en el que se reencuentra con Juan Carlos Colombo, quien interpreta a Don Armando, el padre de Teresa en la telenovela. El afectuoso encuentro se dio en el set de Doménica Montero, la nueva producción en la que la Angelique está trabajando actualmente, y llama la atención que Juan Carlos está vestido como un padre, es decir, como un cura.

“Cuando tu pasado se encuentra con tu presente… ¡15 años de un personaje icónico e imposible de olvidar Doménica y Teresa tienen más cosas en común de lo que crees �� descúbrelo pronto!!”, se lee en la publicación.

