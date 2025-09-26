El reality show La Casa de los Famosos México 2025 ha sorprendido a su audiencia con una dinámica especial. Este viernes 26 de septiembre, algunos seguidores tendrán la posibilidad de duplicar la cantidad de votos para apoyar a su habitante favorito, lo que podría marcar la diferencia en la recta final del programa.

Una semana decisiva

En la semana 9, los concursantes nominados buscan evitar convertirse en el noveno eliminado y asegurar su lugar en la gran final. El papel del público es fundamental, ya que es quien determina con sus votos quién permanece en la competencia.

Para incentivar la participación, la producción anunció una promoción exclusiva para un grupo de televidentes, brindándoles la oportunidad de ejercer hasta 20 votos en un solo día.

¿Quiénes podrán votar más veces?

La producción, encabezada por Rosa María Noguerón, informó a través de las redes sociales oficiales del programa que este beneficio será únicamente para suscriptores de ViX Premium, la plataforma que transmite el contenido 24/7 del reality.

“Los suscriptores premium de ViX que tuvieron dificultad para ejercer su posibilidad gratuita de usar votos adicionales a los participantes de La Casa de los Famosos México, son aquellos que pueden ejercer este beneficio”, señaló el comunicado.

Con esta ventaja, los usuarios podrán duplicar su número de votos y ayudar a que su nominado preferido se una a Mar Contreras, la primera finalista confirmada del show.

¿Cuándo se activa el beneficio?

La opción de votar hasta 20 veces será válida únicamente este 26 de septiembre de 2025, coincidiendo con la última gala antes de conocer al noveno eliminado.

“Durante la pregala, gala y postgala de hoy, por única ocasión, podrán votar en total hasta 20 veces”, destacó la producción en sus redes sociales.

Horarios para emitir tus votos

Las votaciones no están disponibles todo el tiempo; solo se activan en momentos específicos del programa:

Miércoles de nominación: desde el final de la gala hasta la medianoche.

Jueves y viernes: de 9:30 p.m., durante la pre-gala, hasta las 12:00 a.m. en la postgala.

Domingo de eliminación: desde las 8:00 p.m., con la pre-gala, hasta que Galilea Montijo anuncie el cierre en plena transmisión.

Un agradecimiento a la audiencia

La producción reconoció el papel del público en el éxito del formato:

“Agradecemos a nuestros televidentes y suscriptores que sean parte del gran éxito de La Casa de los Famosos México, el reality que ha marcado historia en México y el mundo en términos de audiencia y horas de consumo en streaming”, se mencionó en un comunicado oficial.

Con esta iniciativa, los fans tendrán en sus manos una herramienta adicional para salvar a su participante favorito y acercarlo a la gran final de LCDLFM 2025.

