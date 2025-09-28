Si este domingo te encuentras sin planes, no te preocupes, ¡tenemos la solución perfecta! Sumérgete en el fascinante mundo de los K-dramas disponibles en Netflix y disfruta de historias que te atraparán desde el primer episodio. Aquí te presentamos una selección de las series más destacadas que no puedes dejar pasar.

K-dramas en Netflix

1. The Trauma Code: Heroes on Call

Este thriller médico se ha convertido en un fenómeno global. La historia sigue a Baek Gang Hyeok, un cirujano militar que debe salvar una unidad de trauma en crisis. Con una trama intensa y personajes profundos, ha superado a "Squid Game 2" en popularidad en varios países.

2. Bon Appétit, Your Majesty

Una mezcla perfecta de romance, fantasía y gastronomía. Esta serie ha cautivado a la audiencia con su historia de amor en un palacio real, combinada con intrigas culinarias. Las actuaciones de Lee Chae-min y YoonA han sido ampliamente elogiadas.

3. KPop Demon Hunters

Una propuesta única que combina K-pop con acción sobrenatural. Sigue a un grupo de ídolos que luchan contra demonios mientras mantienen su carrera musical. Con una banda sonora pegajosa y una trama emocionante, se ha convertido en la película más vista de Netflix.

4. XO, Kitty

Spin-off de "To All the Boys I've Loved Before", esta serie sigue a Kitty Song Covey en su aventura amorosa en Seúl. Con temas de autodescubrimiento y relaciones, ha sido un éxito entre los jóvenes espectadores.

5. A Killer Paradox

Para los amantes del suspenso, esta serie ofrece una trama intrigante donde un joven descubre que puede identificar a los asesinos. Con giros inesperados y un ritmo acelerado, es ideal para una maratón de domingo

Estas son solo algunas de las opciones disponibles en Netflix. Cada una ofrece una experiencia única que te hará disfrutar de tu domingo al máximo. ¡Prepara tus palomitas y disfruta del mejor entretenimiento coreano

AS