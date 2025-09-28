James Gunn se queja sobre los "antihéroes" que están de moda en el cine

El cineasta James Gunn, actual codirector de DC Studios y responsable de dos de los estrenos más esperados de 2025 (la película Superman y la segunda temporada de Peacemaker), expresó su inconformidad con la tendencia del cine y la televisión de exaltar a los antihéroes. El también creador de Guardianes de la Galaxia compartió su visión del nuevo universo de DC, habló sobre las interpretaciones políticas que se le han atribuido y sobre la manera en que sus historias encuentran eco en un contexto social marcado por tensiones raciales y divisiones ideológicas.

“¿Qué pasó con ser buena persona?”

Durante las entrevistas promocionales de Peacemaker 2, Gunn criticó que los relatos audiovisuales actuales estén dominados por protagonistas cínicos y egocéntricos. “Todos son malditos antihéroes. Todos son demasiado cool. ¿Qué pasó con no ser cool? ¿Qué pasó con ser una buena persona con alguien? ¿Por qué eso se considera anticuado y cursi? Quiero ser cursi. Amo ese aspecto de mí mismo. Creo en la bondad del espíritu humano”, comentó.

Para él, la saturación de personajes ambiguos moralmente ha dejado poco espacio para héroes que actúen desde la compasión. Al referirse a Superman, subrayó que su intención no es endurecer ni oscurecer al personaje, sino rescatar su esencia: la capacidad de inspirar a través de la empatía.

“Creo que muchas de las personas que hacen cosas que no me gustan son, en esencia, buenas. Solo tienen ideas extrañas sobre algunas cosas, y pienso que podemos comunicarnos con ellas. Quizás soy ingenuo, no lo sé, pero así soy yo”, añadió el director.

La polémica sobre Superman

En fechas recientes, algunos sectores interpretaron la cinta como una metáfora del conflicto entre Israel y Palestina. Gunn desestimó categóricamente esa visión: “Cien por ciento de esa película fue escrita y terminada antes de que ocurriera nada entre Israel y Palestina, y todos se niegan a creer que no se trata de eso. No lo es. Simplemente no lo es. Puedes tomar de ella lo que quieras, interpretarla como quieras, pero no la escribí para que fuera una metáfora de Israel y Palestina”.

El realizador puntualizó que el mensaje de la película es mucho más sencillo: la relevancia de la bondad. “Si hubo un aspecto sociopolítico en Superman, es que ha habido una ausencia de bondad y de entendimiento, y de amar a un ser humano sin importar cuáles sean sus pensamientos o sentimientos”, señaló.

La segunda temporada de Peacemaker también ha despertado conversaciones, especialmente tras introducir a Earth X, un universo alternativo donde los nazis triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. La aparición de esta trama coincidió con un ambiente político polarizado, lo que dio lugar a inevitables comparaciones con la actualidad.

Aunque admitió que los espectadores pueden establecer paralelismos, Gunn insistió en que su enfoque al escribir es más emocional que político. “Verán algunas cosas en el próximo episodio donde, por supuesto, hay paralelismos. Hemos visto más racismo últimamente, ¿verdad? ¿Es porque hay más racismo o porque ahora es más aceptable mostrarlo abiertamente? Probablemente sea lo segundo”, reflexionó.

El director explicó que, si bien sus producciones pueden reflejar problemáticas sociales contemporáneas, su interés principal está en la conexión humana. “Si mi estúpida serie tiene algo que ver con que la gente piense: ‘Quizás debería ser más consciente de mis prejuicios’, genial. Pero no es por eso que escribo el programa. Lo escribo por el ángulo emocional, igual que escribí Superman sobre la bondad”.

En este sentido, Gunn concibe tanto Peacemaker como Superman como recordatorios de que la amabilidad y la empatía aún tienen cabida en un escenario cultural donde el cinismo parece haberse convertido en la norma.

Con información de Variety

BB