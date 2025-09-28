¿Feminicidios “Incels”?

En la década de los 90, una joven abrió un blog llamado Proyecto de Celibato Involuntario, un portal en internet dirigido a personas que se sintieran solas, que nunca hubieran tenido pareja o que no pudieran o supieran cómo establecer relaciones amorosas. Ahí surgió -hace tres décadas- el término “incel”, de la abreviatura o acrónimo de involuntary celibates (en inglés) o “célibes involuntarios”, en referencia a quienes no logran tener una pareja o vida sexual, a pesar de quererlo.

Con el paso de los años, la comunidad “incel” se multiplicó con miles de internautas en distintas plataformas digitales... Pero también cambió su esencia: dejó de ser un espacio para compartir experiencias y encontrar apoyo, radicalizándose a foros de odio y misoginia. Se convirtió en un movimiento que incita a la violencia contra las mujeres -a quienes culpabilizan de su soledad y su “fracaso sexual”- y que promueve un gran rechazo a los hombres que tienen relaciones de pareja exitosas o felices. Estos grupos llaman “Chads” a los varones atractivos y “Stacys” a las mujeres guapas, a quienes odian.

Y del mundo virtual, el fenómeno “incel” trascendió a la vida real. En 2014, un estudiante de 22 años, Elliot Rodger, mató a seis personas en California y se suicidó; habría dejado un video en YouTube titulado La venganza de Elliot Rodger (Elliot Rodger’s Retribution), donde se lamentaba por las mujeres que lo rechazaban, además de mensajes donde decía que las odiaba a todas por rechazarlo.

En 2018, en Canadá, el adolescente Alek Minassian asesinó a 10 personas y lesionó a 16 más cuando las atropelló con su camioneta. En ese mismo país, en 2020, otro joven de 17 años asesinó a una mujer con una espada. Ambos chicos se habrían inspirado en la ideología “incel” y fueron condenados a cadena perpetua.

En 2021, en Inglaterra, Jake Davison mató a cinco personas, entre ellas su madre y una niña de 3 años. En sus publicaciones de internet, el joven de 22 años hacía referencias a los “incels” y decía que tenía problemas para conocer mujeres.

La semana pasada, un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habría asesinado a puñaladas a un estudiante de 16 años cuando este se encontraba con su novia; además de dejar herido a un trabajador que intentó intervenir. Se trata de Lex Ashton ‘N’, que se presume se identificaba como “incel”, ya que varias de sus publicaciones hacen referencia a ese movimiento machista.

“Nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele”, habría compartido en un foro horas antes del ataque.

Los “incels” son el reflejo de la misoginia, la violencia y la urgente necesidad de atender la salud mental, sobre todo de los jóvenes. Mientras en países como Reino Unido se llegó a plantear que se consideraran grupos terroristas, en Latinoamérica comienzan a visibilizarse los casos de este movimiento. ¿Qué se necesita para que deje de glorificarse o justificarse la violencia, en una sociedad cada vez más agresiva? Primero, hablar sobre ello, ponerle nombre y que esté presente en la agenda: los “incels”.

