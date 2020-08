Pablo Astiazarán explora la actuación desde el confinamiento

La compañía Tercera llamada tiene en desarrollo el proyecto digital de teatro, “Veinte años”, montaje al cual de momento le quedan tres funciones: hoy, el 6 y 8 de agosto a las 20:45 horas vía Zoom; la liga la encuentras en las redes sociales de Tercera llamada @3allamadateatro —en Twitter— y en Facebook: Tercera llamada teatro México. El evento no tiene costo, pero sí se puede donar, sólo hay que pedir acceso previamente en las redes sociales de “Tercera llamada” o en las del actor Pablo Astiazarán, quien en entrevista ahonda más sobre esta propuesta escénica: “(Este montaje) surge de la necesidad de seguir contando historias en estas circunstancias”, comparte Pablo, quien dice que para él, el ejercicio de la actuación con estas herramientas digitales es nuevo.

“Hay cosas que me cuestan todavía trabajo porque es un lenguaje distinto, no es teatro, porque este exige un diálogo entre el espectador y el actor, donde él juega a que nadie lo ve y el espectador juega a creer que también nadie lo ve, y aquí existe otro diálogo, es una cosa rara, es bizarra. Es diferente, el proceso de ensayo es distinto, nunca he estado físicamente ni con el director, ni con el dramaturgo, ni con mi compañero de escena”.

En “Veinte años”, el director es Noé Santillán-López, quien es conocido por desarrollar películas y series de televisión y esta es su primera aproximación al ejercicio del teatro, también participan los actores Pamela Almanza y Federico Schmucler, y la dramaturgia es de Benjamín Cann, cuya historia se centra a propósito del confinamiento actual, donde se demuestra que estar con alguien no significa que estén juntos, pues aunque se tienen todos los medios para ver y hablar con quién sea y a la hora, pareciera que la incomunicación está más presente que nunca.

“Son tres actores, dos de ellos son pareja y antes de iniciar el ensayo por vía Zoom —cada quien desde casa—, ella le dice a él una noticia terrible que lo desajusta por completo. Entonces, hay un pleito brutal entre los dos, pero el otro actor no escucha lo que está pasando. Para mí el tema de la obra es una desconexión total, en donde aunque estemos en teoría encerrados junto al otro, eso no quiere decir que estamos (en realidad) con esa persona, estamos más incomunicados que nunca en tiempos donde podemos tener una mayor conexión”, explica.

En cuanto a los nuevos proyectos que se avecinan, dice Pablo que en cuanto se pueda controlar más lo de la pandemia, entrará a rodar dos series, por lo pronto ya se cocina el estreno de la serie “Amarres”, donde comparte créditos con Gabriela de la Garza, Juan Pablo Medina, Hugo Catalán y Alicia Jaziz, la dirige Marcelo Tobar de Albornoz y la desarrolló Fernanda Eguiarte.