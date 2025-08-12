McDonalds lanza Cajita Feliz de Hello Kitty, te decimos cuánto cuesta

¡Atención a todos los fanáticos de Hello Kitty! La gatita más popular de todos los tiempos será parte de la Cajita Feliz de McDonald’s y ya está disponible en todas las sucursales de México.

Hello Kitty y sus amigos del mundo de Sanrio se suman a uno de los nuevos lanzamientos de la cadena de comida rápida como parte de una colección edición limitada que se venderá en su menú infantil.

Fue por medio de sus redes sociales que McDonald’s anticipó la llegada de este querido personaje y, desde entonces, cientos se han preguntado cuándo podrán comprarlos y cuál será su costo.

La espera terminó: oficialmente, a partir de este martes 12 de agosto, los niños, niñas y amantes de esta caricatura podrán acudir al restaurante para obtener alguna de las figuras coleccionables.

El costo de la Cajita Feliz de Hello Kitty variará dependiendo de la zona y el lugar de compra, pero se estima que el precio aproximado será de entre $119 y $129 pesos mexicanos , aunque esto también depende del combo que se elija.

Por este precio, se podrá disfrutar del habitual menú infantil que incluyen las Cajitas Felices, con el valor agregado de uno de los juguetes de la colección temática.

Según los detalles compartidos en redes, esta edición incluirá a Hello Kitty y a los demás personajes de Sanrio con atuendos inspirados en la cultura japonesa.

De momento, aún no se sabe si la colección llegará a todos los estados de la República Mexicana, aunque en muchas tiendas del país ya comenzó la venta de estos productos.

