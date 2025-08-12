Después de que Chivas tiene únicamente dos victorias en sus últimos seis partidos, debido a errores puntuales tanto en el ataque como en la defensa, el exdirector técnico del Guadalajara, Efraín Flores, consideró que los malos resultados se deben a falta de oficio y liderazgo en el equipo.

De igual manera, el exformador de futbolistas en Chivas señaló que se han presentado errores que no se pueden permitir dentro de un conjunto de este calibre.

“Por la juventud que tiene el equipo hay falta de oficio; todavía cometen errores inocentes como el penal que se comete en Torreón. Hay jugadas muy inocentes que no deben pasar. Es la falta de oficio y eso se adquiere a través de los años, a través de las experiencias y los errores como se están cometiendo, pero lamentablemente Chivas es un equipo al que no se le permiten este tipo de errores. El jugador que no aprende de sus errores de una manera rápida normalmente se va quedando atrás; han sido errores muy puntuales los que le han costado los puntos a Chivas”, señaló.

Asimismo, enfatizó que hay una falta de liderazgo de elementos surgidos en fuerzas básicas, ya que la presión que se vive en un equipo tan importante no puede recaer en los jóvenes.

“Eso es una situación compleja en Chivas, la verdad, ya hay pocos líderes. Yo pensaría que a Chivas lo va a sacar la gente de oficio. No esperemos que en un club tan importante como es Chivas los novatos tengan la carga como para que salgan o saquen al equipo adelante en momentos críticos o momentos difíciles. El sentido de identidad hace que se generen los líderes y capitanes en un club, pues lo están dejando atrás. O sea, no lo están haciendo, o están formando a los jugadores y no están formando a los jugadores como líderes”, agregó.

Al final puntualizó que ve un equipo muy acelerado en ataque, por lo que necesita un mayor trabajo con la finalidad de elegir las mejores opciones en ofensiva.

“Yo veo a un equipo apresurado. En sus ataques veo un Chivas muy acelerado, muy dinámico, pero les hace falta un poco de tranquilidad, de calma en el último tercio de la zona para pensar en la mejor jugada ofensiva, porque se llegan con tanta velocidad y con tanta fuerza que no les permite pensar en cuál es la mejor jugada. Me parece que les hace falta un poco más de movimientos coordinados en la ofensiva”, concluyó.

RECAPITULACIÓN

Los pecados recientes del Rebaño

León vs. Chivas

Sancadilla de Erick Gutiérrez sobre Ettson Ayón que genera el penal con el que se pierde.

Chivas vs Atlético de San Luis

Erick Gutiérrez empuja a João Pedro sin la pelota dentro del área y se sanciona penal para Atlético de San Luis.

Chivas vs. New York Red Bulls

Daniel Aguirre derriba a Choupo-Moting en el borde del área, infracción que deriva en el tiro libre que Emil Fosberg convirtió para la victoria.

Chivas vs Charlotte

Alan Mozo provoca falta en el borde del área en tiempo agregado para Charlotte y Kerwin Vargas convierte para empatar de último minuto.

Chivas vs Santos

Daniel Aguirre empuja por la espalda dentro del área a Francisco Villalba, por lo que se sanciona el penal con el que Chivas pierde el partido.

Alan Pulido falla desde los 11 pasos el tanto que le pudo dar el empate a Chivas y cambiar el rumbo del partido.

Elementos como Armando González podrían marcar una diferencia en el equipo. IMAGO7/J. Cubeyro

Hay material para mejorar

Pese a que los resultados de Chivas con Gabriel Milito no han sido los esperados, para el Efraín Flores el equipo tiene material para revertir la situación en el corto plazo.

“Este Chivas me gusta por la dinámica y la movilidad que tiene. Yo creo que con unos pequeños ajustes o unos pequeños movimientos tácticos y estratégicos el equipo puede incrementar su nivel; me parece que al equipo le veo hechuras como para mejorar en un corto plazo y como para tener mejores resultados”, señaló.

De igual manera, recomendó que el estratega argentino tiene que trabajar en la contundencia del equipo y con ello convertir en gol la mayor cantidad posible de llegadas.

“Pensaría que Gabriel Milito tendría que poner toda su intensidad y toda su concentración en cómo concretar el mayor número de opciones de gol. Si meten un gol por error o por lo que sea, meter tres o cuatro de las oportunidades que tengo, para tratar de mejorar de esa manera. Concretar más el número de opciones que tiene el equipo, porque me parece que ese último pase o ese último centro puede mejorar al trabajar la profundidad de la línea final”, concluyó.

Para Eduardo de la Torre, el proyecto de Chivas requiere de tiempo para cuajar. IMAGO7/E. Saavedra

Aún no están para grandes cosas: Eduardo “Yayo” de la Torre

Luego del arranque de campeonato titubeante que ha tenido el Guadalajara, Eduardo de la Torre, exjugador y exentrenador del Rebaño, señaló que el actual plantel no está listo para grandes cosas.

“Creo que Guadalajara todavía no está listo para ser campeón. Yo creo que Guadalajara tiene que seguir formando ciertos jugadores, tienen que seguir apareciendo ciertos jugadores para que en un momento dado ya estén listos en Primera División, y eso, junto con algunos refuerzos que puedan ir complementando al equipo, pero eso se lleva tiempo”, afirmó.

Sin embargo, el “Yayo” recomienda que la directiva y la afición tienen que ser pacientes, ya que proyectos como el de Gabriel Milito necesitan tiempo para desarrollarse y entregar buenos resultados.

“Guadalajara con este plantel para mí todavía no está listo para ser campeón y yo creo que la directiva tiene que ser muy paciente y no cortar proyectos. Entiendo que hay que aspirar a esa sorpresa, pero como una situación fortuita, no algo que te genere tanta frustración y que lleve a la afición a empezar a reclamar cosas para las que todavía el equipo no está listo”, concluyó.