El próximo sábado 20 de septiembre, el concierto de la residencia musical de Bad Bunny, ‘No me quiero ir de aquí’, que se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, será transmitido en pantallas gigantes en distintos puntos de Puerto Rico.

En San Juan, la capital, varios locales se unirán a la retransmisión del espectáculo. Entre ellos, DISTRITO T-Mobile proyectará el concierto en las grandes pantallas de la Popular Plaza, de manera gratuita, a partir de las 19:00 hora local (23:00 GMT). Además, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo a cargo de DJs y otras sorpresas desde las 15:00 hora local (19:00 GMT).

Otro espacio que se sumará a la transmisión será Eco’s Sports Park, un centro deportivo y de entretenimiento muy concurrido, que presentará el evento bajo el lema “De Eco’s nadie me saca”.

El gastrobar Pira Rum también anunció que abrirá sus puertas desde las 20:00 hora local (24:00 GMT) para que sus clientes disfruten del concierto en directo. De manera similar, el local Galería, situado en la Calle Cerra del barrio Santurce, pondrá a disposición de los fanáticos la transmisión del espectáculo.

En la zona oeste de la isla, Mayagüez contará con la retransmisión del concierto en el bar Off The Wall Puerto Rico, permitiendo que los seguidores del artista puedan vivir la experiencia de manera colectiva.

En el municipio montañoso de Cayey podrán disfrutar del concierto en pantalla grande en la plaza pública Ramón Frade León de Cayey y en el municipio autónomo de Vega Baja, lugar donde nació el artista, estará disponible en la Plaza de Recreo José Francisco Náter.

El concierto del que se rumoreaba desde hace días, es solo para residentes de Puerto Rico y será la trigésimo primera función que Bad Bunny ofrece como parte de su residencia Para sus seguidores alrededor del mundo, Amazon Music transmitirá en exclusiva 'No me quiero ir de aquí: Una Más".

El concierto estará disponible gratis a nivel mundial en la aplicación de Amazon Music y en el canal de Amazon Music en Twitch (@AmazonMusic), y también será transmitido por Prime Video para todos los clientes de Amazon.

En esta residencia, que realzó la identidad y la cultura de Puerto Rico con ritmos autóctonos como la bomba, la plena, la salsa y el reguetón, más de treinta artistas acompañaron a Bad Bunny en el escenario, la gran mayoría de ellos puertorriqueños, como Residente, Vico C, Rauw Alejandro, Tito El Bambino, Rainao o Jowell y Randy.

A la ya famosa 'casita', levantada en el Coliseo de Puerto Rico e inspirada en una construcción típica de la isla, estuvieron invitados deportistas como Kylian Mbappé o Lebron James, y actores como Ana de Armas, Paco León, Benicio del Toro, Javier Bardem y Penélope Cruz.

Según un estudio difundido hoy por la firma Gaither International, la residencia dejó un impacto económico estimado en 713 millones de dólares, una cifra muy superior a los 377 millones que había pronosticado un análisis previo.

YC