Este jueves 18 de septiembre Netflix tiene tres lanzamientos más de septiembre. Aquí conoce las historias y elige la de tu interés para ver después de tus actividades cotidianas.

El mismo día contigo. ESPECIAL/NETFLIX.

El mismo día contigo

Es una película romántica de comedia y drama de Tailandia que ya está disponible en Netflix. La historia sigue la caótica pero reconfortante historia de Mesa, una curadora de museo cuya aparente vida perfecta se desmorona el 8 de agosto de 2025 después de que un percance pone en riesgo su trabajo y su prometido la deja. Sin duda, es un día que no quisiera volver a vivir, pero, para su sorpresa, termina atrapada en un bucle de tiempo y se ve obligada a repetirlo una y otra vez. Pese al caos, Mesa decide aprovechar cada nuevo reinicio para enfrentar sus defectos y miedos. Ahora tiene una misión: Descubrir la verdad detrás de lo que le está pasando y recuperar su libertad. Dirigida por Yanyong Kuruangkura y Rangsima Akarawiwat, protagonizada por Jarinporn Joonkiat y Warintorn Panhakarn.

Black Rabbit

Es una serie de thriller y drama que ya se puede ver en Netflix. La trama se centra en dos hermanos que llegan al límite por su sentido del deber hacia la familia y por su ambición de triunfar. Jake Friedken es el carismático dueño de Black Rabbit, un restaurante y bar VIP que está por convertirse en el lugar más popular de la ciudad. Pero cuando su hermano Vince regresa repentinamente al negocio familiar, comienzan los problemas, abriendo la puerta a viejos traumas y nuevos peligros que amenazan todo lo que han logrado construir. Con las actuaciones de Jude Law, Jason Bateman y Cleopatra Coleman.

Platónico. ESPECIAL/NETFLIX.

Platónico

Es una serie de comedia de Turquía que se estrena en Netflix. Un modesto hotel boutique de Alaçatı administrado por una mujer y sus dos hijas llama la atención de unos inversores interesados en su ubicación privilegiada. Un apuesto hombre de negocios está decidido a comprarlo, pero la madre se niega rotundamente a vender. Para lograr su objetivo, el empresario decide hospedarse en el hotel con un nombre falso, y enseguida conquista a ambas hijas. Mientras una cree que el universo le ha enviado a su alma gemela, la otra está convencida de que él es su destino. Con Gupse Özay, Kerem Bürsin, Öykü Karayel, Mehmet Özgür, Uğur Demirpehlivan, Ali İpin y un gran elenco.

XM