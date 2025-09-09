Jezzini reaparece en televisión con nuevo concepto; fans se preocupan

El influencer Jezzini reapareció la mañana de este martes en el programa de televisión Venga la Alegría con una nueva identidad, una peluca negra y un extraño anuncio.

El creador de contenido, conocido por sus videos cómicos en TikTok, volvió a escena luego de semanas de ausencia, mensajes extraños e incoherencias en sus redes sociales.

El originario de Monterrey se presentó este martes en el popular programa mexicano, donde lejos de calmar a su público generó más sospechas y preocupación tras aparecer con una peluca negra y comportarse de manera atípica.

Jezzini aprovechó el espacio televisivo para asegurar que no hay nada malo con él y que todo está bien; sin embargo, explicó que ahora se hará llamar Zinni.

“México, estoy bien. Me llamo Zinni (...) Me encantó el episodio de Katy Perry”, declaró el creador de contenido.

Durante su intervención, el influencer detalló que , tras pasar por un proceso de hipnosis, logró “despertar otra conciencia”.

“Una voz me dijo: ‘Zinni despierta, atrévete a hacer todo lo que siempre quisiste ser’”.

El creador de contenido mencionó que esta nueva etapa incluye proyectos, entre ellos una canción llamada Big Bang. “México, bienvenidos a mi Big Bang”.

Estas fueron las primeras revelaciones de Jezzini.



VLA �� Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/l1UIBucH5F— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 9, 2025

Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, originario de Monterrey, Nuevo León, es uno de los influencers mexicanos más conocidos del momento gracias a su estilo cómico particular.

Con más de 6.3 millones de seguidores en TikTok y 1.6 millones en Instagram, Jezzini se posicionó rápidamente en el imaginario colectivo mexicano al compartir parte de su vida en redes sociales.

Sin embargo, en semanas recientes eliminó todo su contenido y preocupó a sus fanáticos tras desaparecer sin dejar rastro.

Aunque muchos especulan que este extraño regreso forma parte de una estrategia de marketing, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, varias personas se muestran consternadas y confundidas sobre el significado de la llegada de este nuevo personaje , Zinni.

Aún no se sabe con certeza de qué se trata, y son miles los usuarios que intentan descifrar el trasfondo de esta polémica y qué es lo que realmente depara para el influencer.

