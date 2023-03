Este 12 de marzo de 2023 se llevó a cabo la entrega 95 de los Premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Uno de los momentos preferidos por los amantes de la moda es sin duda la mediática allfombra roja, en el que las celebridades más importantes del momento desfilan y posan para las cámaras dando un ejemplo de las tendencias de moda que reinarán el resto del año.

Esta ocasión, se optó por una alfombra color champagne en lugar de una roja, esto para que combine mejor con los diferentes atuendos y además para dar un mensaje: "este año no habrá violencia, no se derramará sangre", esto en referencia al incidente del año pasado en el que Will Smith atacó a Chris Rock.

En cuanto a las tendencias, sin duda predominaron los vestidos en blanco y tonos nude, las transparencias y el tul. Éstos fueron los looks de la alfombra roja.

Ana de Armas en Louis Vuitton. AP/ Jordan Strauss

Cara Delevingne en Elie Saab. AP/ Jordan Strauss

Elizabeth Olsen en Givenchy. AP/ Jordan Strauss

Mindy Kaling en Vera Wang. AP/ Jordan Strauss

Emily Blunt en Valentino. AP/ Jordan Strauss

Nicole Kidman en Giorgio Armani. AP/ Jordan Strauss

Halle Bailey en Dolce Gabbana. AP/ Jordan Strauss

Malala Yousafzai en Ralph Laure. AP/ Jordan Strauss

Fan Bing-bing en Tony Ward. AP/ Jordan Strauss

Harry Shum Jr. en Adeam. AP/ Jordan Strauss

Winnie Harlow en Giorgio Armani. AP/ Jordan Strauss

Sofía Carson en Giambattista Valli. AP/ Jordan Strauss

Zoe Saldana en Fendi. AP/ Jordan Strauss

Florence Pugh en Maison Valentino. AP/ Jordan Strauss

Michelle Williams en Chanel. AP/ Jordan Strauss

Michelle Yeoh en Dior.AP/ Jordan Strauss

Halle Berry en Tamara Ralph. AP/ Jordan Strauss

Kate Hudson en Louis Vuitton. AP/ Jordan Strauss

