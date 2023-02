El próximo 12 de marzo se llevarán a cabo los Oscar 2023, que premian a lo mejor del cine del 2022 y principios de este año. Ésto incluye los mejores cortometrajes del año, algunos de ellos disponibles -para fortuna de los amantes del cine- de manera gratuita en internet.

Éstos son los nominados a Mejor Cortometraje Animado:

My Year of Dicks

El cortometraje "My Year of Dicks" se destaca no solo por su curioso nombre, si no por su excelente animación y una historia juvenil y refrescante con la que muchos se pueden sentir identificados.

Creado por la escritora Pamela Ribbon, quien trabajó como guionista en "Moanna" y "Ralph Breaks the Internet", trata de una adolescente a principios de los noventa que busca perder su virginidad y conoce a cinco diferentes prospectos en un viaje de auto-conocimiento y amor propio.

The Flying Sailor

"The Flying Sailor" está ambientada en la Primera Guerra Mundial, específicamente en La Explosion del Halifax. El corto animado sigue a un marinero que camina por el muelle y es testigo del barco cargado de explosivos que al chocar contra otro barco, provocó la muerte de 200 personas. Al salir volando debido a la explosión, el marinero ve pasar su vida delante de sus ojos.

Las creadoras de esta obra son Wendy Tilby y Amanda Forbis, quienes han sido ya bastante aplaudidas en diferentes entregas de premios y por la crítica.

Ice Merchants

En "Ice Merchants" no hacen falta los diálogos para contar una historia conmovedora sobre los lazos padre e hijo y el encanto de la rutina. Con una animación aparentemente simple pero encantadora, "Ice Merchants" cuenta la historia de un hombre y su hijo quienes saltan todos los días del acantilado en el que viven.

The Boy, The Mole, The Fox & The Horse

Uno de los exitos literarios más importantes del 2019 fue la novela infantil "El niño, el topo, el zorro y el caballo" por Charlie Mackesy, que cobró vida en el cortometraje infantil de 2022 del mismo nombre llevado a la pantalla de streaming por Apple TV.

El ahora nominado al Oscar cortometraje sigue el peculiar vínculo entre cuatro amigos mientras exploran lo que significa la bondad, el valor y la esperanza.

El cortometraje solamente está disponible en Apple TV.

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Traducido como "Un avestruz me dijo que el mundo es falso y yo le creo", este cortometraje de stop motion es un proyecto universitario australiano, financiado por la Escuela de Cine de la Universidad de Griffith, con el que el estudiante Lachlan Pendragon busca su doctorado y ahora un premio Oscar a Mejor Cortometraje Animado.

Narra la historia de un hombre que trabaja en una oficina y de repente, un avestuz lo hace darse cuenta de que vive en un mundo imaginario de stop motion.

Desafortunadamente, el cortometraje aún no está disponible al público, pero el tráiler puede verse en Youtube.

MR