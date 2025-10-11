Aries

Será un día de avances personales y encuentros importantes. Las personas de este signo sentirán un aumento en su magnetismo, lo que les permitirá abrir nuevas puertas y atraer oportunidades valiosas. Alguien de su entorno podría acercarse con intenciones románticas o laborales. La recomendación es no precipitarse y mantener la mente clara antes de tomar decisiones. El ambiente familiar mejora si se dejan atrás discusiones viejas. Mhoni sugiere aprovechar esta jornada para limpiar el espacio físico, tirar lo que no sirve y renovar energías. Color de la suerte: rojo. Números: 03 y 21.

Tauro

El sábado traerá cambios importantes y agradables. Es un momento de estabilidad emocional, ideal para fortalecer vínculos con personas cercanas o abrir el corazón a nuevas relaciones. Puede haber un mensaje o invitación que altere el rumbo del día para bien. También podrían llegar noticias laborales positivas o una oferta que ayude a mejorar la economía. Los astros piden confianza y serenidad; el futuro se abre con fuerza si se mantiene una actitud constante y positiva. Números: 02 y 19. Color: azul.

Géminis

La jornada se presenta llena de movimiento y decisiones trascendentales. Mhoni señala que los geminianos tendrán la oportunidad de corregir errores pasados y darle un nuevo enfoque a su vida. Podrían aparecer personas del pasado buscando resolver asuntos pendientes, pero será necesario mantener la calma y actuar con sabiduría. También habrá suerte en temas de dinero, juegos o negociaciones. La clave estará en escuchar la intuición y no dispersarse en demasiadas actividades. Color: rosa. Números: 00 y 18.

Cáncer

El signo de Cáncer vivirá una jornada de renovación interior. Es momento de cerrar ciclos, perdonar y dejar atrás viejas heridas. La energía de la Luna en su signo traerá equilibrio, pero también cierta nostalgia. Será importante cuidar los objetos personales y evitar distracciones innecesarias. En lo emocional, es un buen día para tener conversaciones sinceras y aclarar malentendidos. También se sugiere reorganizar el hogar para atraer paz y bienestar. Números: 07 y 55. Color: blanco.

Leo

Los nacidos bajo este signo experimentarán una gran atracción personal y mucha energía. Su carisma estará en su punto más alto, lo que atraerá nuevas oportunidades sociales y románticas. Sin embargo, Mhoni recomienda controlar los impulsos y no actuar por orgullo, especialmente ante situaciones tensas. Podrían recibir propuestas de trabajo, invitaciones o noticias que generen entusiasmo. La clave está en canalizar la energía sin dejarse llevar por la soberbia. Números: 04 y 27. Color: naranja.

Virgo

Virgo enfrentará un fin de semana de cambios positivos. Las decisiones que se tomen hoy marcarán el rumbo de los próximos días. Mhoni aconseja confiar en la intuición y no prestar atención a comentarios negativos. Es tiempo de cerrar puertas a personas que no aportan nada y abrir nuevas etapas. Un asunto pendiente podría resolverse más rápido de lo esperado. El ambiente estará cargado de transformaciones, pero todas conducirán a un mayor equilibrio. Color: verde. Números: 01 y 29.

Libra

La energía astral favorece la armonía y los acuerdos. Libra se sentirá más seguro, dispuesto a conversar y encontrar soluciones donde antes había conflicto. Este día será propicio para iniciar proyectos personales, viajar o planificar algo nuevo. La mente estará clara, y las decisiones serán acertadas si se escuchan los sentimientos sin dejarse llevar por las apariencias. La suerte llega de la mano de una persona influyente o un gesto inesperado. Color: amarillo. Números: 05 y 29.

Escorpión

El fin de semana traerá emociones intensas. Podrían surgir pequeñas discusiones o malentendidos con alguien cercano, pero también momentos de fuerte conexión. Mhoni indica que los escorpiones sentirán necesidad de transformar algo en su entorno, ya sea renovar el hogar, cambiar su imagen o iniciar un nuevo proyecto. Las energías se mueven para bien, siempre que eviten los impulsos y actúen desde la calma. Números: 00 y 56. Color: rojo.

Sagitario

Será un sábado lleno de energía positiva y avances concretos. Este signo experimentará satisfacción por los logros alcanzados y la posibilidad de ver materializados algunos esfuerzos. Es momento de confiar en uno mismo y celebrar lo conseguido sin caer en el exceso. Mhoni recomienda aprovechar esta vibra para poner orden en lo que aún queda pendiente. La estabilidad se fortalece, y podrían llegar noticias alentadoras. Color: verde. Números: 07 y 10.

Capricornio

Capricornio inicia un ciclo de decisiones que definirán su futuro. Este día invita a reflexionar y tomar acciones que impulsen el crecimiento personal. No es momento de huir de las responsabilidades, sino de enfrentarlas con firmeza. Mhoni sugiere no alejarse de las personas leales, pues serán clave para superar los desafíos. El ambiente astral favorece los cambios y nuevas oportunidades. Números: 06 y 30. Color: naranja.

Acuario

Este signo sentirá la influencia de emociones del pasado. Una persona podría reaparecer para cerrar un ciclo o aclarar una historia inconclusa. Es un día ideal para hablar con el corazón, perdonar y seguir adelante. En lo personal, habrá inspiración para comenzar proyectos o planificar metas a futuro. Mhoni aconseja descansar bien y cuidar el equilibrio emocional. Colores de la suerte: verde y azul. Números: 08 y 15.

Piscis

Piscis vivirá una jornada de renovación y claridad. La energía astral le empuja a dejar atrás lo negativo y enfocarse en lo que realmente vale la pena. Podría llegar una propuesta importante o una noticia relacionada con cambios en su entorno. Mhoni recomienda no temerle a los cierres, ya que estos traerán nuevas oportunidades. Será un buen momento para limpiar energías y buscar espacios tranquilos que favorezcan la paz interior. Color: azul. Números: 09 y 23.

Con información de Mhoni Vidente

