Oscar 2022: Seth Rogen menosprecia relevancia de los Premios

Las predicciones, nominaciones y posteriores galardones de los Premios Oscar parecen siempre tener a alguien insatisfecho por los resultados, pero hasta integrantes de la propia industria cinematográfica han declarado que la ceremonia tan esperada de la Academia no debería ser tan aclamada.

Con esta idea es como el actor Seth Rogen –presente en el elenco de la recién estrenada "Pam y Tommy"- ha desatado la crítica entre sus colegas y fans del cine, pues el histrión y productor, ya nominado a otros certámenes como los Globos de Oro o el Emmy, señaló no entender las razones que llevan al público o personas fuera de la industria cinematográfica a estar tan interesados por los premios que Hollywood se entrega a sí mismo, pues hay que recordar que las votaciones para las nominaciones y ganadores son realizadas por miembros de la Academia.

"No entiendo por qué a la gente que trabaja en el cine le importa tanto si a otras personas les importan los premios que nos damos a nosotros mismos. Pienso que tal vez a la gente simplemente no le importen", indicó Seth al medio Insider durante la promoción de su comercial para el próximo Super Bowl, que hizo junto al actor Paul Rudd.

Rogen, quien también ha prestado su voz para el filme "Rey León" en la nueva versión live-actión en el papel de "Pumba", añadió que personalmente no le interesan los premios de ningún tipo, ni de la industria fílmica ni de otro tipo, además también sacó a relucir que la audiencia de los Oscares han disminuido y cuestionó nuevamente a qué se debe esto.

"A mí no me importa quién gane los premios de automóviles. Ninguna otra industria espera que todos se preocupen por los premios que reciben. Tal vez a la gente simplemente no le importe. Tal vez lo hicieron por un tiempo pero ya han dejado de hacerlo, ¿y por qué deberían importarles?".

En redes sociales, los fans ha tomado las declaraciones desde diversas perspectivas, algunos coincidiendo con el actor al asegurar que las nominaciones y galardones de la Academia ya están más que concretados sin tomar en consideración la opinión del público o la recepción que tuvieron en taquilla, en tanto, otros han puntualizado que posiblemente la postura de Seth Rogen sería distinta si al menos ya tuviera una nominación en los Oscares, otros han apuntado a que los propios comentarios del actor no tienen relevancia al tratarse de un histrión enfocado en su mayoría en comedias que no han trascendido internacionalmente o quedan como "domingueras".

JL